Eliminación de los feriados "turísticos": La opinión de Apyme y los Hoteleros

Sociedad Entre Ríos vivió su mejor fin de semana turístico en lo que va de la temporada

Bajar los costos

Beneficiados y perjudicados

Cubrir los costos

Impacto directo

La costumbre del miniturismo

El Gobierno nacional modificó por decreto el régimen de feriados, por lo que durante 2017 habrá 16 días no laborables, luego de que eliminarán los denominados "turísticos" que estuvieron vigentes hasta el año pasado, ya que según se argumenta en la norma dada a conocer hoy, "afectó la competitividad del sector productivo".De esta forma, dejan de tener vigencia los feriados turísticos fijados por decreto en 2010.Para referirse al posible impacto de la modificación del régimen de feriados, el sector Hotelero de Paraná, hizo una primera estimación sobre los efectos que pueda tener la medida en ese rubro, directamente ligado al turismo.Asimismo, desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresario (Apyme), también opinaron sobre las probables consecuencias del decreto que elimina los "feriados puentes"."Desde APYME, entendemos que es política del Gobierno apunta a bajar los costos, porque la medida anterior que regía hasta ahora, beneficiaba al obrero,Manuel Gabás, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme).Sin embargo, Gabás aclaró que "la medida impacta en la actividad comercial, ya que permite bajar los costos de horas extras y para este sector, le mejora la posición y el impacto sería positivo", evaluó el presidente de la entidad."Desde Apyme no tenemos una opinión definida al respecto, porque la entidad agrupa a pymes de diferentes sectores, y hay opiniones diversas,", remarcó Gabás.Según reflejó el Gobierno en la medida dada a conocer hoy, "al trasladarse una mayor cantidad de feriados nacionales" se genera "un balance entre el desarrollo de la actividad turística y el fomento de otras actividades productivas, encontrando un punto medio que beneficia a todos los sectores", argumenta el decreto.Al respecto, Gabás explicó que "cuando regían los feriados puentes,. En cambio,", señaló al hablar sobre la medida del Gobierno Nacional.Además, "según la altura del año, muchas veces, las ventas no cubren el costo de pagar las horas extras dobles y también, tener todas las máquinas encendidas para que las ventas se puedan realizar.En tanto, desde el sector hotelero estimaron que los perjudicará directamente, debido al impacto del miniturismo que se daba en el país durante los feriados puentes., sobretodo aquí en Paraná, porque, para compensar la falta de actividad", señaló a Elonce TV Marcelo Abasto, gerente de los Hoteles Paraná."Antes, la gente se tomaba vacaciones largas, de 15 días. Últimamente, se había dado un cambio, y ahora, salían mayor cantidad de veces para tomarse dos o tres días en los fines de semana largos", explicó el referente del sector hotelero de la capital entrerriana.Asimismo, el gerente de los Hoteles Paraná, anticipó que "para conseguir que esa modalidad de dos o tres noches en la ciudad, se pueda continuar, porque es lo que nos daba buen resultado", remarcó Abasto en diálogo con Elonce TV.En referencia a las estrategias para lograr mantener el nivel de reservas y visitas en los hoteles, Abasto indicó que "una de la maneras, es