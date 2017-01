Dujovne advirtió por los riesgos de un "proteccionismo exagerado" de EE.UU

Economía El gobierno de Trump suspendió la importación de limones argentinos

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, advirtió este lunes que si el nuevo Gobierno de Estados Unidos aplica un "proteccionismo exagerado", la Argentina "y el mundo" serán afectados."El proteccionismo exagerado no es bueno para el crecimiento global. Si Estados Unidos aplica un proteccionismo más marcado que al actual, no será bueno no solo para la Argentina sino también para el mundo", señaló el funcionario."Por eso, la Argentina decidió prefinanciar su programa financiero por estos días. Con ésto, cualquier impacto para el país de aquí en adelante, será minimizado", remarcó.Por otra parte, Dujovjne ratificó que la economía "va a crecer este año por encima del 3%", y resaltó que el objetivo del Gobierno es lograr "una economía estable, sin crisis, porque cada crisis genera una nueva oleada de pobreza"."Queremos gastar de manera más eficiente y más equitativa, y recaudar de la misma manera. La estabilidad es muy valiosa para ello. El objetivo es bajar el déficit fiscal con el correr de los años", enfatizó.El ministro evaluó que "si bien el 2016 fue un año difícil para la Argentina, el Gobierno logró generar las bases para un proceso de crecimiento que esperemos que dure muchísimos años y permita que la Argentina se convierta en un país mucho más próspero".Con relación al empleo, comentó que "a partir de agosto vemos que el mercado laboral se ha estabilizado y en los últimos meses el trabajo en el sector formal está reaccionando de manera mus satisfactoria"."Pasar de una economía que destruía empleo y que entre 2014 y 2015 no fue capaz de generar empleo, a una economía que empieza a generarlos, creo que es un cambio importante", añadió.Además, consideró -de cara a las negociaciones salariales- que "si el sector privado puede pagar aumentos por encima de la inflación, es porque hay incrementos de productividad muy grandes"."Las paritarias son libres y el sector privado va a ir arreglando acuerdos de acuerdo con las ganancias esperadas y productividad. Por supuesto, cada sector tiene que actuar con responsabilidad", subrayó.