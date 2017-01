Crece la venta de combustibles en Gualeguaychú por la llegada de turistas

"Hoy dependemos del turismo para poder mejorar las ventas. Hoy salvo alguien que viaje o el turismo que llega o está de tránsito en la ciudad, es muy difícil llenar un tanque" explicó Raúl playero de una estación de servicio céntrica.



"Durante la semana no es tan importante el ritmo de venta, pero el fin de semana se nota no solo en la venta de combustibles sino en el minimercado", expresó.



Respecto al nuevo aumento en el precio, manifestó: "El aumento va a seguir resintiendo la demanda. Esta actividad extra en vacaciones palía de alguna forma lo que estas subas generan, que primero se retrae el consumo hasta que se comienza a asumir el nuevo costo", explicó



No obstante admitió que "el último aumento va a ser un golpe, porque es otro freno más para el consumo".



Si bien las estaciones de servicio ganan una comisión de acuerdo a los precios de venta, "desde hace varios meses que el consumo bajó sostenidamente. Entonces tenemos la gran encrucijada de que necesitamos mejores precios para tener mejor rentabilidad, pero el equilibrio es inestable porque cada centavo que sube baja la venta. Esto no sólo nos neutraliza la mayor comisión por mayor precio, sino que la baja por menor demanda".