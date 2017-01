Triaca destacó que "hoy tenemos datos fiables" del INDEC sobre el desempleo

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, destacó que en la actualidad hay "datos fiables" sobre el nivel de desocupación, mientras destacó que "en los últimos cuatro meses de 2016 hubo un crecimiento del empleo".

"Los números del INDEC son los mismos que publicamos nosotros. El INDEC da información trimestral", puntualizó el funcionario.

De ese modo, subrayó: "Es importante decir que en los últimos cuatro meses de 2016 hubo un crecimiento del empleo. Todavía no tenemos los datos de diciembre, pero en noviembre se crearon arriba de 20.000 puestos y en octubre también".



"Los meses anteriores fueron más flojitos, recién se empezaba a crecer pero fue una curva que terminó de caer y desde septiembre empezó a cambiar la tendencia", enfatizó el ministro.

En diálogo con un matutino porteño, sostuvo: "Todo esto se nota en la economía, el consumo mejoró sobre diciembre".



"Entramos en la última parte del año en una mejora todavía gradual, pero vamos en el sendero del crecimiento", consideró.

En ese sentido, se refirió al empleo y destacó: "Hoy tenemos datos fiables. Los datos de la UCA tienen una parcialidad de encuesta que no es tan extensiva como la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC".

Sin embargo, señaló: "Reconocemos los números, no decimos que estamos mejor que en Alemania. Eso ya hace una gran diferencia".



"Por supuesto que la desocupación para nosotros es un problema, pero nos preocupa muchísimo la informalidad laboral", indicó.

Según Triaca, "hay casi 4,5 millones de trabajadores no registrados, sin cobertura de seguridad social, que no pueden

acceder a una cobertura de salud a través de una obra social".

"Ahí está puesto nuestro foco. Lo que estamos hablando con los diferentes sectores, la CGT, los sectores sociales y demás es ver cómo hacemos para generar condiciones de empleabilidad", resaltó.