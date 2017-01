Explican por qué la siembra directa no es la causa de la inundación de los campo

Más ventajas

Preocupación

¿Por qué?

Los beneficios de la SD

La crítica situación que vive buena parte de la zona agrícola argentina, especialmente las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, dejó al descubierto una vez más el desconocimiento general sobre los beneficios de la siembra directa (SD), una herramienta clave de la agricultura moderna que ha sido responsabilizada ?en no pocos casos con argumentos no muy sólidos? de ser la causante de las inundaciones.Ante esta situación, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) salió a "refrescar" algunos conceptos para comprender la situación y remarcó dos premisas básicas de las cuales partir para una mejor comprensión del tema:En comparación con suelos en labranzas convencionales, los planteos productivos bajo el sistema de siembra directa, presentan mayor infiltración. Esto significa que "en períodos de precipitaciones tienen mayor capacidad de captar el agua de lluvias y almacenarla para el uso posterior por los cultivos", señaló la entidad aAnte situaciones de altas precipitaciones, explicaron desde Aapresid, el suelo actúa como un "silo de agua", el que, "una vez completo (lleno), no tiene posibilidad de infiltrar (absorber) más agua, dado que su sistema poroso se encuentra saturado por el líquido elemento. Frente a períodos de altas precipitaciones, y una vez recargados los perfiles de suelo, todo exceso hídrico indefectiblemente tiene que evacuarse por otras vías, esto es, el escurrimiento superficial (siguiendo un gradiente gravitacional), por evaporación directa a la atmósfera o por percolación a zonas más profundas a las exploradas por los vegetales".Respecto del primer punto, a lo largo de distintas intervenciones en los congresos de Aapresid, el ingeniero agrónomo Rodolfo Gil ?especialista en suelos de INTA Castelar? ha detallado que los planteos agrícolas, ganaderos o mixtos en siembra directa se caracterizan por dos aspectos fundamentales: la acumulación de residuos de cosecha en superficie y la no remoción del suelo. Ambos factores regulan directa o indirectamente el funcionamiento del sistema suelo-cultivo-atmósfera, modificando el balance de energía, agua y materiales orgánicos e inorgánicos.De hecho, sistemas de no remoción del suelo con acumulación de residuos de cosecha en superficie como la siembra directa, permitirían disminuir la magnitud de los procesos erosivos. Una adecuada cobertura de rastrojos en superficie (superior al 60/70%) proporcionaría protección frente al impacto de las gotas de lluvia, disminuyendo la desagregación de las partículas y agregados.El aumento en la rugosidad superficial con mayores contenidos de residuos en superficie reduciría la velocidad del escurrimiento, minimizando su agresividad e incrementando la infiltración. Los residuos superficiales actuarían como pequeños diques que demoran el escurrimiento de agua y prolongan el tiempo para su entrada en el suelo, agrega Aapresid en un artículo publicado en su sitio web.Por otro lado, la no remoción del suelo en planteos de siembra directa conduce a una menor oxidación de la materia orgánica y a una mayor estabilidad de los agregados del suelo, disminuyendo la susceptibilidad de la capa superficial del suelo al efecto disruptivo del impacto de las gotas de lluvia y la formación de costras o "sellado". La no remoción del suelo contribuye también a la conservación de la bioporosidad del suelo: los canales de lombrices y raíces resultan continuos, más estables y menos tortuosos que los macroporos creados por las labranzas y resultan más efectivos para el ingreso de agua al perfil.El resultado de todos estos efectos se ve reflejado en la preservación de la estructura del suelo, menor encostramiento superficial, mayor infiltración, menores escurrimientos y menores pérdidas de suelo en sistemas de siembra directa.Por otra parte, agrega Aapresid, la implementación de un planteo de siembra directa, por sí solo, no garantiza minimizar los procesos de degradación del suelo ni asegura la sustentabilidad del sistema productivo. Los planteos de siembra directa deberían ser acompañados de una adecuado plan de rotaciones de rastrojos y raíces (que generen una mayor estructuración del suelo y un mayor aporte de carbono), de prácticas de fertilización que balanceen la extracción de nutrientes, del uso de cubiertas vegetales y demás prácticas que tiendan a la estabilidad del sistema de producción.Como se ve, las consecuencias de los excedentes de agua que hoy soporta buena parte de la zona agrícola argentina vuelven a encender luces de alerta sobre el uso y cuidado del suelo. Esa es una de las mayores preocupaciones que Aapresid intenta poner en primer plano, poniendo el eje en las Buenas Prácticas Agrícolas como premisa fundamental para una agricultura que preserva los recursos naturales y que puede ayudar a evitar los problemas de estos días.La siembra directa, precisamente, es la técnica que dio origen a Aapresid y que revolucionó el campo y la agroindustria en el país. La aplicación de este método ayuda a prevenir inundaciones.Pedro Vigneau, presidente de Aapresid, explica que este método ayuda a evitar escurrimientos de agua e inundaciones. Este sistema que no remueve el suelo y lo mantiene cubierto con residuos de la cosecha anterior mejora las condiciones para amortiguar la caída de la lluvia y "hace que el suelo se convierta en una esponja que absorbe y guarda el agua de lluvia".Vigneau aclara que la siembra directa no es "la solución" a las inundaciones, sino que es "parte de la solución", ya que nos enfrentamos a consecuencias del cambio climático. De esta manera, el titular de Aapresid plantea que para enfrentar estos problemas es necesario un trabajo conjunto, involucrando diferentes actores públicos y privados.Según el Ing. David Roggero, vicepresidente de la institución y miembro de la Regional Laboulaye, "este sistema permite un mejor y más rápido movimiento del agua y el aire a través de los poros del suelo. Al no mover la tierra, los poros son más grandes y estables que en la agricultura tradicional."Por su parte, el Ing. José Luis Tedesco, miembro de la Comisión Directiva y de la Regional Aapresid Chacabuco, explica que "la aplicación de la siembra directa en el tiempo, fomenta la creación de pequeños canales internos en el suelo por acción de insectos, lombrices, raíces y raicillas formando una especie de 'túneles' que permiten la absorción, infiltración y almacenaje del agua de lluvia".Por ende, una duda que suele aparecer queda aclarada. La siembra directa no es un factor que provoque inundaciones, sino por el contrario contribuye a que esto no suceda.Los suelos desnudos (sin cobertura) y desmenuzados por el efecto de las labranzas (de la antigua agricultura) son los que se impermeabilizan apenas comienza la lluvia, acumulan agua en superficie y comienzan a escurrir perdiendo agua y suelo.Soluciones.Mientras que David Roggero aclara que la técnica disminuye la probabilidad de que ocurran, pero no es por sí sola la solución definitiva, María Beatriz "Pilu" Giraudo, presidente honoraria de Aapresid, advierte que "la capacidad de cada suelo tiene un límite". Por tal motivo, es fundamental contar con obras para el manejo de los excedentes de agua que deben ser planificados a nivel de cuenca y construidos desde el lugar más bajo (que recibe agua) hacia el más alto (que vuelca agua).Es decir las decisiones políticas firmes para llevar a cabo las obras antes de que lleguen los desastres. En general son obras interprovinciales.Atender a las alteraciones de las cuencas, planificación urbana ante las edificaciones, control de canales, obras de dragado adecuado, etc. El ordenamiento territorial es clave para esta planificación anticipada.El Ing. Leandro Ventroni, gerente del programa Sistema Chacras de Aapresid, explica que el problema es agrohidrológico y se deben plantear soluciones integrando medidas que contemplen infraestructura básica (mantenimiento y mejora de caminos, mantenimiento de vías férreas y protección de ciudades y pueblos); infraestructura hidráulica (canales de drenajes primarios y secundarios, sumados a obras de almacenamiento y regulación de excedentes en bajos naturales y lagunas); sumado a medidas de manejo de suelos y cultivos.La siembra directa (SD), vale recordarlo una vez más, es la práctica de cultivar la tierra sin ararla previamente y con la presencia de una cobertura permanente del suelo, vía cultivos y rastrojos de cultivos anteriores.? Con la cobertura que protege el suelo se amortigua la caída de agua de lluvia, se puede absorber más, almacenar en el suelo y cederla a los cultivos cuando la necesitan. Así el suelo se hace más permeable. Al no alterarlo con las labranzas, se mantienen los canales y poros que hacen las raíces y microvida en el suelo. Así se favorece no sólo absorción, almacenaje y movimiento de agua sino también de aire. Esto promueve que los microorganismos vayan descomponiendo los restos de cultivo (rastrojos) y raíces que mejoran la fertilidad del suelo.? La siembra directa, acompañada de un conjunto de Buenas Prácticas Agrícolas, permite producir sin degradar el suelo, mejorando sus condiciones físicas, químicas y biológicas. Además logra hacer un uso más eficiente del agua. Así, la siembra directa logra niveles productivos altos en armonía con el ambiente.? La siembra directa lidera un paquete tecnológico que conforman las Buenas Prácticas Agrícolas (no remoción y cobertura de suelos, rotación y/o alternancia de cultivos, reposición de nutrientes, manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades, uso responsable de fitosanitarios) que, mantenidos juntos en el tiempo garantizan la producción de alimentos y energías, cuidando el suelo, el agua, el aire y la salud humana promoviendo la biodiversidad.? También la agricultura en siembra directa es una herramienta fundamental para combatir el calentamiento global (responsable del cambio climático) porque reduce las emisiones de gases nocivos para la atmósfera por menor uso de maquinaria (o sea de combustible de origen fósil).Para evitar inundaciones es clave realizar obras para el manejo de los excedentes de agua que deben ser planificados a nivel de cuenca.