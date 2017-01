El presidente de CRA dijo que la Argentina agroindustrial "es cara"

También señaló que "2016 fue un año de fortalecimiento institucional, del restablecimiento de los espacios de diálogo donde se puede opinar distinto y de la vuelta a la normalidad con libertad de comercio incluida".



En el editorial de la Revista del Movimiento Confederado, sostuvo que la "Argentina volvió a recuperar su motor tradicional motivado por su actividad exportadora y salió a posicionarse nuevamente en los mercados, recuperando algunos espacios perdidos y ganando otros nuevos".



No obstante, destacó que "la realidad indica también que el final del 2016" dejó "una ecuación donde quedamos caros, con un valor del dólar por debajo de los 16 pesos, es de decir el mismo valor que a comienzo del año pasado, pero con una inflación anual que rondó el 40% y que golpeó de lleno a los insumos en general".



"Así la Argentina se posicionó en el mundo con productos agropecuarios que son caros", dijo para señalar que "con costos elevados no sólo se atenta contra la inversión, la rentabilidad y la competitividad de cualquier productor agropecuario, si no que se deja a la Argentina con precios inevitablemente caros para el resto del mundo comprador".



Recomendó que "para este 2017, la Argentina debe desarrollar una reforma estructural profunda que revea y baje los costos de producción y que aliviane la presión impositiva asfixiante que se vive en todas las provincias, en vísperas de fuertes aumentos en los impuestos inmobiliarios rurales que rondarán como mínimo el 30%".

El Argentino.