Para Dujovne, la economía ya está creciendo en términos cualitativos

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró en Davos que la economía argentina en "términos cualitativos" ya está creciendo y mostró confianza en que esto será reflejado por el Indec cuando difunda, en marzo próximo, el informe sobre el nivel de actividad del cuarto trimestre de 2016.



"Existen buenas probabilidades de que el cuarto trimestre (del año pasado) será el primero en mostrar los signos de la recuperación", dijo el ministro durante una nota con periodistas de Télam, Clarín y La Nación que cubren el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza.



"¿Salió Argentina de la recesión?" fue la pregunta que le hicieron a Dujovne en los últimos días casi todos los inversores, funcionarios de otros países y representantes de organismos internacionales con los que se reunió durante los tres últimos días en el marco del Foro de Davos.



"Les contamos que vemos síntomas alentadores después de un año difícil y que, producto de la baja de la inflación y alguna recuperación en el gasto de infraestructura y en la obra pública, en los meses de noviembre y diciembre vimos una mejora respecto de los meses anteriores que nos da un cauteloso optimismo respecto a cómo va evolucionando la economía argentina", contó el ministro.



"Los números que miramos en el Ministerio nos muestran que después de un octubre que no fue bueno, los números de noviembre y diciembre fueron mucho mejores y en muchas variables.

Incluso en diciembre vimos variables positivas en términos interanuales- por ejemplo en cemento y en producción de autos- y la recuperación de noviembre y diciembre empieza a tener una difusión distinta", detalló.



"En agosto hubo una recuperación respecto a los meses precedentes (junio y julio) pero basada en pocos sectores. En cambio, en noviembre y diciembre la difusión fue bastante generalizada", remarcó.



"Los índices coincidentes que miramos inclusive no toman en cuenta el impacto del agro, que en diciembre fue muy fuerte, y realmente vemos con optimismo", redobló la apuesta Dujovne.



"Por supuesto hay que esperar los números, y así se mezclan los números de octubre que fueron débiles, con los muy buenos de noviembre y diciembre. Hay que esperar, existen buenas chances de que haya ocurrido pero no lo podemos confirmar", señaló el funcionario al dejar en claro que esa posibilidad quedara develada el 21 de marzo próximo, cuando el Indec informe los resultados del cuarto trimestre y el PBI de 2016.



"Hay una cuestión cualitativa, no vemos motivos por los cuales se va a descarrilar el inicio de la recuperación mirando cada uno de los factores que impulsan el crecimiento que eso va a continuar. Pero también es una definición muy técnica como octubre fue flojo", dijo el funcionario, para luego repetir: "en términos cualitativos sí que se ha iniciado el proceso de recuperación".



"Desde el cuarto trimestre de 2015 la economía se contrae respecto al trimestre precedente. Hubo cuatro trimestres consecutivos de caída, el tercer trimestre de 2016 ya tuvo una caída bastante pequeña, fue del 0,2% desestacionalizado, y es probable que en el cuarto trimestre ese número haya sido positivo", abundó el ministro.



Durante el diálogo con los periodistas, Dujovne aseguró que se enteró que la salida de Carlos Melconian del Banco Nación a través de la prensa y dijo que de Davos se lleva "muchísimos deberes" por realizar, que tienen que ver con el acceso de Argentina a la OCDE y con la organización de la Cumbre del G-20 en Argentina en el 2018.



Al ser consultado si en el Foro recibió algún planteo sobre la cotización del dólar, el ministro de Hacienda dijo: "Argentina tiene tipo de cambio constante, y no me consta que haya un retraso cambiario".



"Argentina tuvo mejora en la competitividad de 2016 respecto a 2015, -si miramos el tipo de cambio real multilateral fue significativa. Si además se le suma el impacto de la eliminación de las restricciones a las exportaciones, que generaban que el precio domestico fuera inferior, el salto en la competitividad es mucho más alto", subrayó el ministro.



Dujovne participará el viernes de la última jornada del Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, en la que encabeza la delegación argentina, también integrada por la canciller Susana Malcorra; los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Educación, Esteban Bullrich; y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger.