El dólar subió dos centavos y cerró a $ 16,27

De esta manera, el billete no llegó a descontar toda la caída abrupta de la cotización en el segmento mayorista donde la divisa retrocedió casi ocho centavos a $ 15,92 y cortó un racha de cuatro subas consecutivas, en una rueda que había comenzado con tendencia positiva que luego fue revertida por el ingreso de órdenes de venta de mediana significación.



Los máximos del día, anotados en los $ 15,995, parecieron sugerir que la tendencia compradora instalada desde comienzos de la semana se iba a mantener y que el dólar podría superar los $ 16. Sin embargo, la aparición de importantes órdenes de venta verificadas en la segunda parte de la rueda revirtió la tendencia imperante y provocó un retroceso en la cotización que le hizo tocar mínimos en los $ 15,90 por unidad a poco de finalizar la sesión.



"El viraje de los precios vuelve a instalar un marco de volatilidad y fluctuación en los precios del dólar que dificulta proyectar con poco margen de error el sendero que tomará su evolución en el corto plazo", destacaron desde una mesa de dinero.



Durante la rueda, el mercado cambiario estuvo atento a emisión de deuda de la Argentina en el mercado internacional, que resultó con la colocación de u$s 7.000 millones a una tasa del 5,625% y el 7%. En detalle, se trata de u$s 3.250 millones a 5 años con un interés del 5,625%, y otros u$s 3.750 millones a 10 años, con un costo del 7%.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que "hubo bancos y exportadores que vendieron dólares hasta el final de la jornada, tal vez influenciados por esa noticia".



En ese contexto, el volumen operado avanzó un 31% con respecto a la jornada previa a u$s 392 millones.



La llegada de Trump a la Casa Blanca y las colocaciones de deudas serán dos cuestiones que comenzarán a influir en el mercado cambiario.



Sobre este punto, el economista de Cesur Amilcar Collante destacó en diálogo con ámbito.com que "una parte de los dólares que ingresen al país serán para cancelar deuda -es decir ingresarán temporariamente- pero otra se destinará para el financiamiento del déficit nacional pero también provincial. Es esa necesidad de pesos presionará al dólar".



En paralelo con este contexto local, Collante señaló que el mercado hacia adelante "debe estar atento a lo que suceda tras la asunción del republicano con la tasa de interés de EEUU de bonos a 10 años, que ahora roza los 250 puntos".



Indicó que "un alza en ese interés implicará un reacomodamiento de las monedas emergentes a la baja, que deberá ser acompañado por el peso argentino. Por el momento, es un signo de pregunta".



En el segmento paralelo, el blue avanzó un centavo a $ 16,89, según el relevamiento de este medio en el Microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" cede seis centavos a $ 15,94 y el dólar Bolsa desciende tres centavos a $ 15,96.



En el mercado a futuro del ROFEX, donde se operaron u$s 580 millones, casi el 60% fue en "roll-over" de enero ($ 15,976) a febrero ($ 16,201) con una tasa implícita de 18,4%TNA. El plazo más largo fue diciembre, que cerró a $ 18,87 con una tasa de interés implícita de 19,70%TNA. El precio de los plazos cayeron 13 centavos en promedio, indicó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 14 millones respecto al día hábil anterior, hasta los u$s 40.188 millones.