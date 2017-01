Hay mil tambos en situación terminal en Santa Fe por la crisis hídrica

Economía Tamberos reclaman la condonación de deudas crediticias e impuestos

El titular de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe, Marcelo Aimaro, resaltó que "recomponer la estructura productiva les va a llevar entre ocho y 10 meses".En declaraciones a Télam, Aimaro puso de relieve que "la declaración de emergencia lo único que hace es prorrogar pagos de impuestos", y añadió que "lo que pedimos como entidad es que así como tomaron créditos internacionales para hacer frente a otras obligaciones del país, tomen crédito para asistir a los productores".El productor recordó que "luego de la crisis hídrica de abril, la producción lentamente había comenzado a recuperarse, y para fin del año pasado rondaba los seis millones de litros diarios, pero hoy, con mucha suerte, debe rondar los 4,5 millones diarios"."Hay muchos campos anegados totalmente, que perdieron todo, y no hay forma de hacer reservas", afirmó Aimaro, y aseguró que "el crédito tampoco sirve, porque un productor que no está produciendo no puede pagar. Hay que asistirlos, y salvarlos para que vuelvan a producir, sino esos campos van a quedar improductivos, y habrá pueblos fantasmas".Finalmente, Aimaro dijo que "los productores estamos a la espera de ver qué tipo de ayuda se le va a brindar al sector, pero realmente, hoy en día, los tamberos estamos cansados y asfixiados económicamente".