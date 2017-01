Obligarán a los comercios a poner tanto el valor al contado como financiado

"Es importante que el consumo mejore. Hemos tomado decisiones para incentivarlo, pero va a crecer con la baja de inflación. Lo que haremos este mes es transparentar precios", adelantó el ministro de Producción, Francisco Cabrera.



En ese marco, sostuvo que "las ofertas y los pagos con tarjeta que supuestamente no tienen interés generan confusión". Por ello, "vamos a pedirle al comercio que exprese cuál es el precio de contado y el financiado con tarjeta. Cuando se vean los dos, no van a ser iguales, porque uno tiene un interés implícito".



Interrogado respecto de las promociones de los supermercados del tipo 2x1, explicó: "Estamos trabajando con ellos. No queremos interrumpirlas, eventualmente algunas. Pero 40% de lo que venden, lo venden con ofertas y no nos parece que es razonable. Hace poco transparente los precios. Vamos a incentivarlos para que empiecen a moderarlos. Lo de las tarjetas se hará por resolución; lo de los supermercados, queremos que sea voluntario".