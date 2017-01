Según la UIA, la industria cayó 2,1%, aunque hay "indicios de recuperación"

La entidad empresaria señaló que, con relación a octubre, la actividad fabril presentó una mejora de 5,9%, a raíz de un incremento en la producción del sector automotriz, fundamentalmente por la fabricación de 10 mil utilitarios más que en octubre y también por un crecimiento intermensual de los despachos de cemento, del 9%.



"En los próximos meses se seguirá observando una menor caída interanual y mejoras intermensuales, dado que la base de comparación ya es más baja", anticipó la UIA.



Según el trabajo, la caída del nivel de actividad industrial de noviembre fue liderada por los sectores de minerales no metálicos (-11,7%), metales básicos (-9,9%) y edición e impresión (-11%).



La producción metalmecánica descendió 2% en términos interanuales, pero la baja hubiera sido del 5,7% si se descontara el crecimiento que experimentó maquinaria agrícola (+36%), de acuerdo con el informe.



En tanto, precisó que la producción del bloque de sustancias y productos químicos volvió a retomar la senda de crecimiento (+0,8%), y la producción automotriz se incrementó por primera vez en el año (+3,3%).



La UIA destacó que con datos preliminares de diciembre último, se registraron "ciertos indicios de recuperación" interanual en algunos sectores de la actividad fabril; por caso, aumentó la producción del sector automotriz (+27,3%) y los despachos de cemento portland (+0,9%).



En términos acumulados, en el período enero-noviembre tres sectores acumularon caídas superiores al 10% respecto a igual período del año pasado: el sector de metales básicos (-15,2%), el de minerales no metálicos (-13,7%) y el sector automotriz (-12,6%).



El bloque metalmecánico exhibió una baja del 8,2% y edición e impresión 6,2% y alimentos y bebidas del 2%, puntualizó el reporte empresario.



Además, afirmó que entre las actividades que exhibieron un aumento de su producción se observó al bloque de sustancias y productos químicos con un crecimiento interanual del 1,9%.



La UIA resaltó, asimismo, que el empleo industrial registrado presentó una baja del 3,7% durante octubre respecto al mismo mes del año anterior y del 0,3% con respecto a septiembre en la medición desestacionalizada.



En materia de comercio exterior, señaló que las exportaciones totales crecieron 20,5% interanual en noviembre, impulsado por las mayores ventas de cereales (maíz y trigo), harinas y pellets de soja, material de transporte terrestre, petróleo crudo, carnes y sus preparados, metales comunes y sus manufacturas.



Particularmente, las exportaciones del sector industrial, sin tener en cuenta los rubros vinculados al complejo de oleaginosas, también registraron un aumento del 9,2% interanual.



Las ventas al exterior del sector industrial fueron de u$s 2.361 millones y explicaron el 49% de las exportaciones totales, subrayó la UIA.



Y concluyó: "Más allá de esta recuperación, en el acumulado del año (enero-noviembre) las ventas industriales al resto del mundo cayeron un 7,4% interanual, alcanzando los u$s 22.199 millones".