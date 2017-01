El dólar registró la tercera suba al hilo

Algunas entidades privadas como el Banco Piano llegaron a vender incluso al billete en los $ 16,55 para la punta vendedora.



En el segmento mayorista, en tanto, la divisa que operan los bancos anotó su cuarta suba en fila al trepar siete centavos a $ 16 (el Banco Nación cerró el tipo de cambio a $ 15,9750 vendedor para la transferencia), su máximo en dos semanas, en medio de una demanda cada vez más firme, comentaron en las mesas de dinero.



"El mercado de cambios comenzó el día a operar el dólar mayorista contra el peso con una suba lenta pero sostenida por la demanda, debido a que los bancos y empresas contaban con una liquidez en pesos por la cantidad que dejo libre el BCRA en la licitación de Lebac, (unos 39 mil millones de pesos) de los cuales una gran parte de este capital, en una estrategia de ´fly to quality´ pasó a la divisa norteamericana", explicó el analista Fernando Izzo.



El martes el Banco Central decidió mantener la tasa de política monetaria, el centro del corredor de pases a 7 días, en el 24,75%, ya que las estimaciones e indicadores de fuentes estatales y privadas mostraron "señales mixtas sobre la evolución de los precios" durante enero. A su vez, mantuvo el rendimiento de Lebac en el 23,50% para el plazo más corto (28 días).



En ese marco, el aumento en el valor del dólar contra el peso, "se justifica por la necesidad de la divisa para completar posiciones y carteras diversificadas, haciendo que los operadores estuvieran pagando la divisa a pesar que subía", completó Izzo. De todos modos, el volumen operado en el mercado de cambios retrocedió un 31,6% a u$s 298 millones.



Para el analista Gustavo Quintana, "un repentino pero perceptible cambio en la evolución del dólar parece traducir una mayor demanda de divisas en un escenario que estacionalmente no debería presentar una caída en los ingresos para atender la necesidad de dólares en el plano local".



En el segmento paralelo, el blue avanzó tres centavos a $ 16,88, según el relevamiento de este medio en el Microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" retrocedió dos centavos a $ 16 y el dólar Bolsa también perdió dos centavos a $ 15,99.



En el mercado a futuro del ROFEX, donde se operaron u$s 420 millones, los precios subieron en todos los plazos un promedio de 4 centavos. El 50% del total negociado se realizó en "roll-over" de enero ($ 16,095) a febrero ($ 16,34), con una tasa de 19,84% TNA. En tanto, el plazo más largo operado fue septiembre, que cerró a $ 16,34, con una tasa implícita de 21,19% TNA, indicó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el martes u$s 68 millones respecto al día hábil anterior, hasta los u$s 40.203 millones, nuevo máximo en casi tres meses.