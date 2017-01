Inundaciones en provincias sojeras hicieron subir el precio de la oleaginosa

Las inundaciones que impactaron en las provincias de Buenos

Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos están causando estragos en

la producción agrícola del país, con pérdidas para el campo que

podrían alcanzar los U$S 1.750 millones.

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, convocó para el

jueves a la Comisión de Emergencias con el fin de poder analizar

el impacto del avance del agua en la campaña agrícola en las

provincias de mayor producción.

Los operadores de Chicago miran hacia Sudamérica debido a que

la Argentina es el tercer productor mundial de poroto de soja con

60,8 millones de toneladas, detrás de Brasil, con 94,5 millones,

y Estados Unidos con 108 millones.

Esta compleja situación provoca que bajen las previsiones

sobre el stock de disponibilidad de porotos de soja hacia

mediados de año e impulsa su valor, lo que podría acentuarse en

las próximas semanas si las inundaciones no cesan.

Las lluvias registradas durante el fin de semana pasado

empeoraron el escenario al superar en algunos casos los 600

milímetros, lo cual obligó a recalcular la cosecha estimada hasta

el momento.

Además de las inundaciones en la Argentina, también influye en

el ánimo del mercado la protesta que realizaron transportistas en

Mato Grosso, Brasil, en plena cosecha sojera en el gigante

sudamericano.

Los inversores también tienen en cuenta el informe sobre

oferta y demanda de enero difundido por el Departamento de

Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés)

el jueves pasado, que ya es revisado a la baja.

En ese relevamiento, USDA recortó la producción a la soja y el

maíz para la cosecha 2016-2017.

Apenas un día después, la soja cerró cotizada a U$S 384,4 la

tonelada para entrega en marzo.

NA.