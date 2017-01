Con una demanda más firme, el dólar aumentó cuatro centavos a $ 16,18

De esta manera, el billete -que anotó su mayor suba en casi una semana- operó en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa avanzó un centavo a $ 15,93 y anotó su tercera alza consecutiva. Durante la rueda, el volumen operado se incrementó más de un 280% a u$s 436 millones.



"Con la normalización de la actividad local, la divisa volvió a exhibir un sendero de suave suba motorizada por un ligero predominio de la demanda", indicaron desde PR Corredores de Cambio.



Sucedió antes de que se conozca la decisión sobre política monetaria del Banco Central, que finalmente volvió a mantener la tasa de pases a 7 días en el 24,75%, ya que las estimaciones e indicadores de fuentes estatales y privadas mostraron "señales mixtas sobre la evolución de los precios" durante enero.



Durante la rueda, el dólar operó muy lateralizado dentro de un rango muy estrecho de fluctuación durante casi todo el día pero en un nivel superior al alcanzado en la víspera. Los valores mínimos se anotaron con la primera operación pactada, en los $ 15,85 y se transformaron en un piso del se fue alejando de los valores debido al suave empuje de las órdenes de compra, que se fortalecieron en el último tramo de la sesión y llevó el tipo de cambio a los niveles del cierre.



En el segmento paralelo, el blue ascendió cuatro centavos a $ 16,85, según el relevamiento de este medio en el Microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" repuntó 10 centavos a $ 16,02, mientras que el dólar Bolsa avanzó también 10 centavos, pero a $ 16,01.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 235 millones, más del 63% fue en "roll-over" de enero ($ 16,05) a febrero ($ 16,30) con una tasa de 20,3%TNA. El plazo más largo negociado fue agosto a $ 18,02 con una tasa de 21,4%TNA, destacaron desde ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 68 millones respecto al día hábil anterior, hasta los u$s 40.203 millones, nuevo máximo en casi tres meses.