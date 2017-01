Despidieron 100 obreros de la construcción en Concepción del Uruguay

Foto: Traza Construcciones Sociedad Anónima Crédito: La Calle

Traza Construcciones Sociedad Anónima despidió en la víspera a 100 operarios. Al no tener repuestas, por parte del Gobierno y no poder afrontar los sueldos de sus empleados, tomó esa triste y drástica determinación.



De acuerdo a lo informado por su titular, Mauro Pietroboni, la decisión se adoptó en virtud al atraso en el envío de los fondos de Nación destinados a la obra pública, más específicamente a la construcción de casas, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (Iapv), situación que no se da únicamente en Concepción del Uruguay sino en el resto de Entre Ríos, tal como lo mencionó el interlocutor.



"Desde octubre que no se recibe dinero de la Nación", precisó el empresario para acotar que, ante ese panorama, se hizo un esfuerzo "muy grande" al abonar el medio aguinaldo de diciembre.



"La Nación no le remite dinero al Iapv y tengo entendido que éste no es un tema propio de Entre Ríos sino que, también, se suscita en el resto de los institutos de viviendas de las provincias", reseñó.



"En lo personal no me hace ninguna gracia dejar a 100 familias en la calle. Y, si no tengo gente que trabaje, no produzco y estoy parado. Y, para nosotros, esto es terrible", admitió.



Esa medida seguramente tendrá su correlato en los distintos sectores de la economía local como en la cadena de pagos.



"Amen de las 250 personas generalmente contratadas, damos trabajo indirectamente a camioneros, maquinistas, herreros, soldadores, carpinteros y torneros", consignó el titular de Traza.



En lo que hace a la obra pública, Pietroboni manifestó que el retraso de los recursos afecta a un barrio de 200 viviendas y es posible que su ejecución sea llevada adelante, de ahora en adelante, de una manera más lenta, por 15 operarios en vez de los 150 que tendría que haber.



Consultado acerca de si es probable una solución, el empresario afirmó que "se hicieron todos los reclamos que estaban a nuestro alcance, tanto en Paraná como en Buenos Aires. En la Capital nos dijeron que, como teníamos contrato en la capital entrerriana, fuéramos a hablar en el Iapv".



En referencia a la crisis del sector, el empresario uruguayense mencionó que, desde la Cámara de la Construcción, se estima que en Entre Ríos se registraron aproximadamente 2.500 despidos.



Respecto a la situación en la obra privada, Mauro Pietroboni indicó que "se mueve pero con mucha cautela". (La Calle)