Cayó 14,6% la industria siderúrgica

Así lo indicó un informe divulgado hoy por la consultora

Investigaciones Económicas Sectoriales (IES).

El reporte dijo que la contracción se debió también a la caída

del consumo y de la inversión en el país, aunque señaló que "en el

último trimestre del año pasado se observó una ligera

recomposición en el sector".

El trabajo señala que la producción de acero en el acumulado de

11 meses del 2016 totalizó 3.814.000 toneladas y exhibió un

retroceso del 18,1% con relación a igual período del 2015.

Las exportaciones siderúrgicas totalizaron 519 mil toneladas,

entre enero y noviembre del 2016, un 3,3% menos que las 537 mil

toneladas de igual período del 2015.

En valores, las ventas al exterior sumaron U$S 490 millones con

una fuerte merma del 25,5% con respecto a igual período del año de

2015.

Efectuando la misma comparación, el volumen importado de

productos siderúrgicos registró una fuerte baja del 33,2% al

alcanzar las 989 mil toneladas.

En valores la importación alcanzó un total de U$S 1.325

millones, un 33,3% por debajo de los U$S 1.986 millones de igual

período del 2015.

En cuanto al origen de las importaciones, en el acumulado a

noviembre del año pasado, Brasil siguió siendo el principal

proveedor, con el 34,4% del valor total importado, seguido, a

mucha distancia, por China (17,2%), Estados Unidos (8%), Alemania

(6,5%) y por Italia (3,9%), entre los principales orígenes.

El director de IES, Alejandro Ovando, consideró que este año

"se espera una recuperación del sector siderúrgico en respuesta al

mayor dinamismo de los sectores demandantes de la industria

metálica".

NA.