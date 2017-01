El dólar comenzó la semana con un avance de un centavo

De esta manera, el billete completó su décima jornada con mínimas variaciones, considerando que desde el 6 de enero el valor del tipo de cambio se mueve en la franja de entre los $ 16,13 y $ 16,16.



En tanto, en el mercado mayorista, la divisa avanzó cuatro centavos y medio a $ 15,92 y anotó su segunda alza consecutiva.



Los valores mínimos de la jornada se anotaron en el comienzo tardío de la rueda en torno a los $ 15,875, pero la demanda para cubrir necesidades fue presionando sobre la cotización elevando los precios hasta llevarlos al máximo del día, registrado en la última media hora de operaciones.



"La ausencia de grandes jugadores en el mercado y la escasa profundidad de las posturas no parecen ser elementos de juicio muy válidos para sacar conclusiones sobre el recorrido del tipo de cambio exhibido en la jornada y para anticipar su evolución en los próximos días", destacó el analista Gustavo Quintana.



Durante la rueda, los inversores están expectantes por el inicio de la 'road show' del titular de Finanzas, Luis Caputo, de cara a la nueva colocación de deuda que se concretará el jueves por un monto de u$s 5.000 millones en el mercado exterior, y otro bono en pesos equivalente a u$s 2.000 millones en el mercado local. El funcionario pasará por Londres y Boston, Los Ángeles y Nueva York en EEUU:



Con ese mismo objetivo, los titulares de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Producción, Francisco Cabrera, y de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, parten con destino a Davos, Suiza, donde participarán del Foro de Economía Global.



En este contexto, el volumen operado retrocedió más de un 70% a u$s 114 millones, debido a que la operatoria se redujo a negocios puntuales que se liquidarán a partir del martes.



La semana pasada, las empresas del sector agroexportador liquidaron u$s 438 millones, lo que implicó un retroceso del 40,9% respecto a similar período de un año antes, pero un avance del 48,9% en referencia a los cinco días previos, según indicaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas.



En el segmento paralelo, el blue subió dos centavos a $ 16,81, según el relevamiento de este medio en el Microcentro porteño. A su vez, el dólar Bolsa avanza cinco centavos a $ 15,93.



En el mercado de futuros del Rofex, en tanto, se operaron unos u$s 50 millones y los precios quedaron para fin de este mes en $ 16,0250 (22,22%), febrero $ $ 16,2700 (20,85%), y para marzo $ 16,6100 (22,67%), según ABC Mercado de Cambio.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el viernes u$s 199 millones respecto al día hábil anterior, hasta los u$s 40.089 millones.