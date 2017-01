El Gobierno actualizó los montos de los coseguros que cobran las prepagas, que de ahora en más se ajustarán automáticamente, en los mismos plazos y porcentajes dispuestos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil.



A través de una resolución del Ministerio de Salud publicada en el Boletín Oficial, esa cartera argumentó que los valores no sufrieron modificaciones desde 2002.



Además, aclaró que las prepagas "determinarán el lugar y la modalidad operativa en que serán abonados los (nuevos) valores".



Por caso, para una consulta en Médicos de Familia, Generalistas, Pediatras y Tocoginecólogos, el tope máximo será de 80 pesos, mientras que para Médicos Especialistas, hasta 150 pesos.



Salud explicó que las prácticas que no se encuentren incluidas ni exceptuadas expresamente, tendrán un valor de hasta 50 pesos.



El Poder Ejecutivo recordó que el PMO "determina las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades de Medicina Prepaga a su población beneficiaria".



"En el PMO se establecen los coseguros que pueden percibir los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades de Medicina Prepaga para determinadas prácticas médicas con sus correspondientes valores", añadió.



Por ese motivo, indicó que "advirtiéndose la existencia de cobros de valores no previstos ni contemplados en la normativa aplicable en la materia, afectándose a beneficiarios y usuarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud y Entidades de Medicina Prepaga por su falta de actualización, amerita adoptar medidas concretas y conducentes para garantizar el acceso y la continuidad de las prestaciones de salud".



"Con el fin de promover la eficiencia, eficacia y la calidad en las prestaciones de salud que se brindan a los beneficiarios y usuarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud y Entidades de Medicina Prepaga, corresponde la aplicación de una razonable adecuación de los aranceles vigentes", concluyó la resolución.