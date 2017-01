La prohibición de las bolsas afectó a la industria y hay riesgo de despidos

La prohibición

Despedirán personal

Más confusión

La incertidumbre que causó en el comercio minorista la ordenanza que prohíbe las bolsas en los supermercados ya afectó a la industria salteña de fabricación de esos recipientes plásticos. Según aseguraron a El Tribuno desde el sector, las ventas cayeron un 20% a partir de que entró en vigencia la norma el 1 de enero.Por la merma, los empresarios analizan, en un principio, reducir su personal en un 10%.Si bien las cuatro empresas locales que elaboran bolsas no tienen como clientes a los supermercados, abarcados por la prohibición, los pequeños comerciantes igual retrajeron la adquisición de los empaques.Consultado sobre ese fenómeno, el titular de la Cámara Pyme provincial, Nahuel Hyon, explicó que "la información difundida generó una interpretación errónea en gran parte del comercio minorista, que entendió que la entrega de bolsas se había prohibido con la posible multa o sanción".Peor aún, según dijo a este diario el gerente de Saltaplast, Samuel Pericon, varios clientes de esa firma le aseguraron que inspectores municipales fueron a sus locales y los intimaron a dejar de entregar bolsas."Funcionarios de la Municipalidad dicen en los medios que la prohibición es solo para los súper, pero en la práctica los inspectores están recorriendo los pequeños negocios amenazando con multar a quienes entreguen bolsas", denunció el empresario.Y agregó que hubo reportes de esa irregularidad en los barrios Casino, Miguel Aráoz y Tres Cerritos.La industria del plástico emplea en Salta a unas 400 personas, entre la producción y la comercialización."Ahora nos vemos obligados a despedir personal y ya estamos reduciendo nuestra planta en un 10 por ciento, y si esto continúa no sabemos realmente qué haremos", advirtió Pericon.La confusión de los propietarios de locales no es infundada. Desde que se empezó a gestionar la iniciativa de prohibir la entrega de bolsas, a mediados del año pasado, en el Ejecutivo comunal y el Concejo Deliberante se habla de avanzar con la restricción de la entrega de bolsas hacia todo el comercio.En ese desconcierto, la Cámara de Comercio de Salta emitió hace tres días un comunicado en el que se manifiestan las dudas por la prohibición."No obstante es compromiso del organismo municipal, al momento de la entrada en vigencia, el respetar para el caso que el comercio tuviere stock de bolsas en existencia, el agotamiento de las mismas", consigna el documento."La posibilidad de que se extienda la ordenanza al resto del comercio complica. El valor de una bolsa de plástico es ínfimo comparado al de una de cartón o papel, que puede costar hasta 14 veces más", dijo a este medio Jorge Vian, secretario comercial de la Cámara de Comercio.Otro punto que desorienta son las normas contradictorias aprobadas en el Concejo Deliberante.Desde el 1 de enero rige la ordenanza, sancionada en octubre pasado, que dispone que no se pueden entregar los empaques plásticos para llevar mercadería en los súper.Sin embargo, otra norma emitida a fines de noviembre por el mismo cuerpo deliberativo obliga a los negocios a entregar bolsas especiales (normalizadas) y sin costo."Si sacan una ordenanza y al mes siguiente aparece otra, entonces el comerciante no entiende cuál acatar", señaló Vian.El secretario de Ambiente municipal, Federico Casas, dijo la semana pasada que la ordenanza que obliga a entregar las bolsas normalizadas sería reglamentada en marzo.A esa altura, el embrollo normativo se torna total y sectores empresarios piden aplicar el sentido común.