Autorizan a Finanzas a emitir bonos por u$s 20.000 millones

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó al Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo, a emitir bonos por hasta u$s 20.000 millones para colocarlo en los mercados internacionales.

En los considerandos del Decreto 29/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Caputo, se asegura que este procedimiento "de ninguna manera constituye un aumento del endeudamiento, ni debe ser entendido como el ejercicio de una autorización de endeudamiento ni como una operación de emisión de deuda pública".

"En el marco de una estrategia financiera integral y del programa financiero para el año 2017, se estima que se continuarán realizando colocaciones en los mercados financieros internacionales, con el fin de reducir el costo del financiamiento del Tesoro Nacional", se señala en el texto.



El Gobierno, además, dispuso en el artículo segundo que la emisión de bonos se realizará a través del "Securities and Exchange Commision (SEC)", organismo de los Estados Unidos.

Además, en el artículo primero se establece la inclusión de cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en Nueva York (Estados Unidos) y Londres (Gran Bretaña), ante eventuales conflictos o reclamos.



En este caso, ante un reclamo internacional por compromisos impagos, se detalla que no podrán ser embargables ni ejecutables bienes como cualquier reserva del Banco Central, aquellos que presten un servicio público esencial, los utilizados por una misión diplomática, gubernamental o consula, o aquellos de carácter militar o bajo el control de una autoridad militar o agencia de defensa del país.



Esas cláusulas -de acuerdo con lo dispuesto- podrán disponer "la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pública que se realicen, y sujeto a que se incluyan las denominadas cláusulas de acción colectiva y de pari passu , de conformidad con las prácticas actuales de los mercados internacionales de capitales".



Esta semana, Caputo sostuvo que el Gobierno está "explorando otras alternativas de financiamiento", mientras aclaró que "la mayoría de las veces" que el Gobierno emite deuda es "para cancelar deuda".



Así lo dijo en diálogo con la prensa en Casa Rosada luego de asumir como ministro de Finanzas. Sostuvo que "las necesidades de financiamiento se ubican en torno a los 20 mil millones de dólares" para este año y aclaró: "Adicionalmente, estamos explorando otras alternativas de financiamiento".

"Se confunde un poco el concepto de que cada vez que emitimos deuda es para financiar déficit. La mayoría de las veces que emitimos deuda es para cancelar deuda", enfatizó el funcionario.



Ante la pregunta de ámbito.com sobre cual es una tasa de interés razonable para el país, el ministro respondió que "va a depender del plazo que hagamos la colocación". "Vamos a buscar minimizar el costo para el país, señaló.

"Siempre que a nosotros nos permita bajar el costo del financiamiento es bienvenido", subrayó quien evaluó que se tomará deuda "de acuerdo con la demanda".



Tal como publica hoy Ámbito Financiero, el Gobierno apura la colocación de nueva deuda antes de que Donald Trump asuma como presidente de los EEUU, para sacar provecho de las actuales condiciones del mercado y evitar un posible cimbronazo en la previa del 20 de enero.

Caputo prefirió empezar con un monto notablemente "modesto" que sorprendió al mercado, de apenas u$s5.000 millones, y mantener el hermetismo sobre sus expectativas en cuanto a fechas, tasas y condiciones de emisión.