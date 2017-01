Para la CGT, la inflación de 2016 superó el 40 por ciento

La cifra publicada por la central obrera se ubicó por encima de los resultados oficiales, ya que, según el INDEC, el costo de vida avanzó 1,2% durante diciembre.La CGT señaló que una familia tipo para no ser pobre necesitó durante el último mes del año pasado un ingreso de $13.705,01, lo cual representó $450,48 por día.El gremio calculó, además, que un adulto para no caer en la pobreza necesitó $4.435,28 por mes, lo cual significó un gasto de $145,82 por día.En ese sentido, analizó que ese adulto para no ser indigente precisó $1.936,80 por mes, unos $63,68 diarios.