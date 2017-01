Notificarán a vendedor de vehículo si el comprador no completa la transferencia

La Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor empezará a notificarles por mail a los vendedores de vehículos en caso de que el comprador no complete la transferencia, el último paso obligatorio de cualquier compraventa. La idea es que quien presentó la denuncia de Venta pueda tener un seguimiento del trámite para evitar responsabilidades una vez que el auto ya no le pertenezca.La Resolución 5-E/2017 fue publicada ayer en el Boletín Oficial de la Nación. En los considerandos explica que se decidió tomarla porque "en muchas oportunidades quien efectuó la comunicación de venta se encuentra involucrado en reclamos vinculados con el impuesto a la radicación o infracciones de tránsito o de cualquier otra índole respecto de un automotor del que se ha desprendido, sobre el cual efectuó la comunicación de venta y que presumía registrado a nombre de un tercero".El problema es el siguiente. Cuando una persona vende un vehículo, en general presenta la denuncia de venta. Es un trámite personal y sencillo que se hace en la sede del Registro de la Propiedad Automotor donde está radicado el vehículo. Hay que llevar el DNI, el nombre y los datos del comprador, el número de patente y pagar un arancel de $ 90 más otros gastos, como el libre deuda. Con este documento, el vendedor se asegura de, por ejemplo, no tener que pagar una multa de tránsito que haya cometido el nuevo dueño del vehículo.Pero este trámite, que hace sólo el vendedor, no es definitivo. El cambio de manos del vehículo se completa recién cuando se hace la transferencia, que es el equivalente a la escritura de un inmueble. Es un trámite un poco más largo: deben hacerlo ambas partes, hay que presentar también un formulario de la AFIP, llevar al vehículo a una planta policial para una verificación y otros requerimientos. Además es más costoso, porque se cobra el 1,5% del valor de mercado del vehículo más otros gastos de certificaciones. Este dinero generalmente lo cubre el comprador."Cuando una persona presente la denuncia de venta se contarán 30 días corridos, y si no se completa la Transferencia libraremos una notificación a las policías de todo el país para que el vehículo no pueda seguir circulando. En ese momento, automáticamente el denunciante recibirá un mail avisándole. Y dentro de pocos días también habilitaremos que se informe por la misma vía al vendedor una vez que la transferencia se haya completado", explicó Oscar Agosto Carreño, subdirector de la DNRPA.Este nuevo sistema de notificaciones online correrá para quienes presenten las denuncias de venta de ahora en adelante, aunque la operación se haya realizado hace un tiempo.De esta forma se busca tener un seguimiento más cercano pero no soluciona el problema de fondo, cuyos costos siempre debe cubrir el vendedor. Por eso, con esta medida sobre todo buscan generar conciencia de que la única forma de estar totalmente tranquilo al desprenderse de un vehículo es completar la transferencia. De hecho, si el vendedor no lleva la denuncia de venta a la AGIP (si está radicado en la Ciudad) en los 90 días posteriores a la operación, las boletas de Patentes del vehículo le seguirán llegando a su nombre.Algo para tener en cuenta. En los casos en que la compraventa se hace en una concesionaria, por ejemplo porque se deja el auto en parte de pago por uno nuevo, mucha gente deja firmado el certificado 08 y cree que con eso alcanza. Pero en la DNRPA explicaron que no sólo no alcanza sino que, como el organismo nunca se entera de la venta, en esos casos no se disparará la notificación por e-mail.Es un trámite personal que puede hacer sólo el vendedor. Debe ir a la sede del Registro Automotor donde esté radicado el auto, y presentar el DNI y datos del vendedor y del comprador, el número de patente del auto y el lugar y fecha de la compraventa. Cuesta $ 90 más otros gastos administrativos. El trámite se puede iniciar vía web, ingresando a www.dnrpa.gov.ar , en el apartado "Trámites Online".Es el último trámite y cumplirlo es un requisito obligatorio. Tiene un valor legal similar al de la escritura de un inmueble. Deben presentarse ambas partes. Cuesta el 1,5% del valor de mercado del auto más gastos administrativos.DNI del vendedor (y su cónyuge si tuviera) y del comprador.Certificado 08.Certificado CETA que se tramita ante la AFIP.CUIT o CUIL del comprador.Cédula Verde y título del auto.Verificación realizada en la planta de la policía ( es el llamado formulario 12).Comprobantes de pago de Patentes.Para ambos trámites, la DNRPA ofrece la chance de pedir turnos online a través de su sitio web.