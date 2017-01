Argentinos de compras en Brasil: Los productos elegidos y cuánto se ahorra

Sociedad Precios para alquilar un departamento en Florianópolis o posada en Canasvieiras

En las playas del sur de Brasil ya no se habla sólo portugués. Es que según datos del ente turístico brasileño Embratur, este verano se registró un 25% más de arribos de argentinos que durante el año pasado. La explicación parece no estar sólo en la atracción de los paisajes sino también en los precios accesibles, no sólo en alojamiento y comida sino también en electrónica. Desde las principales casas que comercializan este tipo de productos sostuvieron que ya contabilizan un 20% más de ventas, en manos de argentinos que consiguen artículos hasta 200% más baratos que en su país., en donde las diferencias alcanzan hasta el 55%. Así, por ejemplo, un celular Samsung Galaxy S7 en Brasil se consigue a $14.800 mientras que en la Argentina el mismo modelo cuesta $23.000.como planchas, tostadoras, aspiradoras y hasta licuadoras. Esto se debe a que en este rubro las diferencias de precios son muy marcadas y superan el 200%. "Buscan poder utilizarlos en las casas que alquilan y después llevarlos a su país", agregó Adilson Toll director de marketing de Koerich. Además agregó que hay ventas insólitas para esta época como estufas; "registramos un argentino que se llevó una estufa porque la diferencia de precios era más que marcada", concluyó Toll.Es por eso que no sorprende que hoy Brasil se posicione como el destino internacional más elegido para estas vacaciones de verano. Según datos de la agencia de turismo Atrapalo.com.ar el top 5 lo lidera Río de Janeiro, en segundo lugar La Habana. Cancún, Miami y Santiago de Chile completan los tres últimos lugares de la lista.Además muchos de los argentinos que llegan a Brasil lo hacen por tierra y es por eso que eligen el sur del país donde además los precios suelen ser más económicos.