La AFIP calificará a los contribuyentes según el grado de cumplimiento

Desde una calificación de "muy malo" hasta "muy bueno", la AFIP le puso nota a 5.666.000 contribuyentes quienes, a partir del próximo viernes 20, con clave fiscal, podrán ingresar al sitio del organismo para saber cómo fueron calificados.



Los 5,6 millones incluyen a sociedades y empresas, autónomos, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia. También a jubilados y pensionados que presentan declaraciones juradas de Ganancias y/o pagan Bienes Personales.



La modalidad comprende a todos los que tienen un "relación directa" con la AFIP por pagos o presentación de declaraciones juradas o otro tipo de documentación.



La calificación -que no será revelada salvo al propio contribuyente ya que integra el "secreto fiscal"- tomará en cuenta la historia tributaria del contribuyente de los últimos años, al margen de que haya ingresado o no al blanqueo o haya adherido a la moratoria.



Y servirá para la toma de decisiones de la AFIP cuando los contribuyentes soliciten un plan de facilidades de pago, ampliación de plazos o cualquier otro trámite o para ordenar las tareas de fiscalización del organismo, explicó ayer en rueda de prensa, el titular de la AFIP, Alberto Abad.



Por ejemplo, si el contribuyente está calificado de "muy bueno" o "bueno" y solicita un plan de facilidades de pagos, se le podría dar más cantidad de cuotas y la tasa de interés podría ser menor a la de un contribuyente "malo" o "muy malo", dijo Abad. Además, a contribuyentes con baja calificación la AFIP podría otorgarle facilidades de pago, pero en plazos menores con la posible exigencia de garantías por montos relevantes.



Según los datos de la AFIP, la mitad de los contribuyentes están calificados en "muy bueno" y "bueno" y la otra mitad de "regular" para abajo.



Los principales parámetros que toma en cuenta la AFIP para la calificación son:

falta de presentación de declaraciones o juradas incumplimientos en los pagos o en planes de facilidades de pago

incumplimientos formales

ajustes o correcciones luego de fiscalizaciones situación concursal riesgo crediticio según el Banco Central

otros 21 indicadores adicionales



Todos estos puntos van a determinar una "ponderación de riesgo" con una revisión permanente. Es que la calificación será revisada todos los meses en función de los cambios en el comportamiento de los contribuyentes. Además los contribuyentes podrán pedir a la AFIP la revisión del puntaje que se le otorgó si consideran que no se ajusta a la real historia tributaria.



Abad dijo que con este sistema, llamado SIPER, (Sistema de Perfil de Riesgo) la AFIP tendrá parámetros objetivos para la toma de decisiones y también para dirigir las fiscalizaciones sobre empresas y personas. Por ejemplo, en una actividad un mayor porcentaje de fiscalización podría estar dirigido a los contribuyentes con bajo "scoring".



En la AFIP esperan que, al tomar conocimiento de la calificación, cada empresa y persona busque mejorarla para disminuir el perfil de riesgo, sabiendo que el "puntaje" tiene implicancias en la relación con la AFIP.



Este sistema se aplica en varios países europeos. Lo consideran como una herramienta para mejorar la recaudación.