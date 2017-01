Destacan el gran movimiento económico que genera el carnaval de Gualeguaychú

Institucionales El Carnaval de Gualeguaychú se promocionó en Mar del Plata

Como cada verano, la ciudad de Gualeguaychú se viste de fiesta para recibir a miles de turistas que participarán del carnaval más importante del país y uno de los más destacados del mundo. El espectáculo requiere una inversión que supera los $30 millones entre las comparsas y un movimiento económico en la ciudad que ronda los $200 millones, publica el diario Ámbito Financiero.Para un suceso de esta magnitud son múltiples los factores que hay que tener en cuenta para calcular los montos de inversión: la estructura de cada una de las comparsas, la seguridad del predio, la distribución de alimentos y bebidas y la venta de entradas, por caso.Según estimaciones brindadas por la organización,y se dividen entre seguridad, bomberos, personal de acceso, puestos médicos y venta de bebidas y alimentos, se estima $1,5 millón por noche, aunque a diferencia de años anteriores, en esta ocasión no se realizaron inversiones significativas en el predio. Por otra parte,Desde la producción destacaron la importancia que tiene para la ciudad el evento debido al movimiento económico y laboral que genera. En el 2015 ingresaron cerca de $ 217 millones para Gualeguaychú, mientras que en 2016, una época catalogada como "mala" por los organizadores, el ingreso en la urbe fue de $161 millones debido a las actividades gastronómicas, de hotelería y demás. "Son muy importantes los ingresos chicos en manos de mucha gente", advirtieron.Las festividades, cuando se elegirán a los ganadores de la versión 2017 del certamen a la que se calcula que asistirán unas 132 mil personas.Las comparsas que competirán serán tres: Ará Yeví (Club Tiro Federal), Kamarr (Centro Sirio Libanés) y Marí Marí (Club Central Entrerriano) y cada una contará con un plantel de 250 integrantes y cuatro carrozas festivas diseñadas con una temática distinta. Además, estarán presentes Papelitos (Club Juventud Unida) y O'Bahía (Club de Pescadores), aunque no participarán por el premio mayor.En esa línea, comentó quedependiendo de la búsqueda artística y la ostentosidad que se quiera imprimir en el vehículo y que los trajes son totalmente financiados por los clubes.y aumenta según la cantidad de plumas que se utilicen en cada uno de los trajes. El kilo de plumas de faisán, de las más utilizadas en las celebraciones, tiene un costo de $8.000, según estimaciones realizadas por comerciantes del rubro. La participación de figuras del espectáculo suele ser ad honorem.Además, el artista explicó que, es decir, alimentación, bebidas y viáticos entre otros gastos que se realizan a la puesta en escena. A su vez, la productora aporta un canon cercano a los $3,5 millones provenientes de beneficios como los derechos televisivos que se reparten entre los competidores.. Los gastos se dividen todos por partes iguales entre los cinco clubes, pero los ingresos se dividen entre los cinco y el resto es a porcentaje. La comparsa ganadora se lleva el 31,5% de la ganancia, la 2da el 29%, la 3ra un 27,5%, mientras que las dos escuadras que no compiten reparten un 6,5% y un 5,25% para que puedan costear una futura participación.