El Gobierno Nacional eliminó las retenciones a la exportación de petróleo

El sector petrolero está transitando días de muchos cambios. Mientras que mañana se espera un anuncio del presidente Mauricio Macri sobre cambios laborales en torno a Vaca Muerta, se confirmó el fin de las retenciones a la exportación de petróleo y derivados.



La eliminación de las retenciones luego de 15 años se hizo efectiva el sábado a media noche, cuando les informaron a las empresas petroleras que no se aplicará más derechos a la exportación desde la Aduana. La ley 25.561 que aplicaba las retenciones perdió vigencia el 6 de enero, según consignó la agencia NA, por lo cual no es necesario que se dicte un decreto o una publicación en el Boletín Oficial.



De esta forma, la medida queda automáticamente sin efecto, que había comenzado con el decreto 310/2002 durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Pero esta no es la única novedad para el sector.



Este martes, Macri anunciará desde el Salón Blanco de la Casa Rosada una serie de cambios en el convenio colectivo de trabajo del sector petrolero con el objetivo de atraer inversiones para Vaca Muerta, uno de los yacimientos de petróleo y gas no convencional más grandes del mundo.



A su vez, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, ya está trabajando con empresas del sector para que el denominado barril criollo deje de existir gradualmente, al converger con los precios internacionales de referencia del barril WTI. Este valor del crudo por arriba del WTI se habá creado para dar un impulso a la actividad. (Infobae)