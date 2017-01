Hay descuentos del 4 y hasta el 20 por ciento en autos cero kilómetro

Las terminales ya enviaron las listas a concesionarias. En los casos que hay aumentos, no llegan al 1%, pero la mayoría de los modelos ofrecen descuentos.Después de un cierre de año con un volumen de ventas superior al esperado, las automotrices comenzaron 2017 profundizando la guerra de precios con bonificaciones que van del 4% al 20%. Así se desprende de las primeras listas que comenzaron a llegar a las redes de concesionarias la semana pasada.De esta manera se confirma la tendencia que dominó todo el 2016, en donde la fuerte competencia provocó que más de un modelo llegara a diciembre pasado con un valor inferior a 11 meses antes. Esto se produce, principalmente, con los vehículos que llegan importados desde Brasil donde, por la crisis, hay una alta capacidad instalada ociosa que presiona por colocar sus productos a cualquier precio e impacta en los autos de producción nacional."La guerra sigue", reconoció el director de ventas de una de las principales terminales.La novedad que se produjo ya en diciembre y se amplía ahora en enero es que en algunos casos, las empresas decidieron sincerar algunas promociones y trasladarlas a las listas oficiales. Así,Después de haber realizado descuentos en 10 de los 12 meses del año pasado, el precio real de algunos autos se aproximaba más al valor bonificado que al de una lista que no se aplicaba. Además, con este cambios se podrá comenzar a normalizar el mercado de los usados que se paralizó durante algunos meses por haber perdido los precios de referencia.Desde las empresas explican que la estrategia de las bonificaciones sirve para compensar algunas distorsiones del mercado y a reaccionar ante la política comercial de la competencia. Uno de los puntos a tener en cuenta es la incidencia de los impuestos internos en las gamas altas. Como la actualización de la base imponible fue de sólo 8% - y a mitad de 2016 no había tenido cambio - hay un "techo" virtual en la que los 0 km no pueden aumentar más ya que caerían en el pago del tributo. Esto frena las subas del resto de la gama.En líneas generales,En una de las principales marcas, la variación fue de 0% tomando los que subieron y los que bajaron.Con esto, más una financiación agresiva, se apunta a mantener caliente la demanda para evitar que se agrave la situación laboral en las plantas ante un Brasil que no logra reponerse. La expectativa es crecer en ventas al menos 5% en 2017.