Mayor flexibilización laboral: Analizan el regreso de las pasantías

Foto: Miguel Ángel Ponte Crédito: Archivo

El Gobierno avanza con su proyecto de bajar los impuestos al trabajo dentro de un marco de mayor flexibilización laboral.

Si bien prefiere no utilizar este término, el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel Ponte, anticipó la posibilidad de que regrese el sistema de pasantías al argumentar que "hay una necesidad nacional de que las personas culminen su formación para que el país tenga una mano de obra preparada".



Ponte sostuvo que se trata de "la única puerta de acceso a la realidad" para las personas "que no tuvieron formación".



"El tema es que no podemos dejar pasar el tiempo, es un objetivo clave de 2017. Seguimos sin tener la posibilidad de formar a las personas masivamente", consideró el funcionario.



En ese sentido, evaluó que "si este país no tiene competitividad adicional a los productos que tiene, va a quedarse sólo con la parte agroindustrial".



Ponte aseguró que el Gobierno analiza "cómo combinar el trabajo con el empleo" y puntualizó que "hay dos grandes problemas, uno es el empleo no registrado y otro es la tasa de subocupación".



Al referirse a la preparación inicial de las personas para el mundo del trabajo, analizó que "si el sistema educativo no permite tener un contacto ni permite que haya una fluida penetración ni se puede tener una fluida presencia de aprendizaje en el mundo de las empresas, tampoco se va a tener la posibilidad de ver empleabilidad".



Así, ejemplificó: "En el mundo no hay muchas herramientas para calentar el agua", por lo cual justificó que el régimen de pasantías integra a "las personas que no pudieron tener acceso a la educación formal ni a la formación profesional".



"Es la presencia de un marco formativo de estas personas en el mundo del trabajo", enfatizó y aseguró: "Hay una necesidad nacional de que las personas culminen su formación para que el país tenga una mano de obra preparada".



De ese modo, insistió: "Si no logramos que el universitario pueda consumar su formación con la presencia en el mundo de la realidad, a través de compartir las tareas del mundo del trabajo, con un aprendizaje que llene su formación teórica, no cumplimos nuestra responsabilidad ni con la sociedad ni con los individuos".



En diálogo con Radio con Vos, resaltó: "Si no lo hacemos en el secundario, no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades".



"Si hay que hacer algo, veamos cómo lo hacemos", apuntó Ponte, quien recomendó analizar "el sistema formativo".