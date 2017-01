Se postergó hasta este martes o miércoles el aumento a las naftas

El aumento de la nafta, que los dueños de las estaciones de servicio esperaban que fuera hoy a la medianoche, quedaría postergado para el martes o miércoles próximos. Se trata de un incremento del 8 por ciento, que las petroleras vienen reclamando desde fines del año pasado.



Durante la última semana, los dueños de las estaciones de servicio daban por cierto que el ajuste se aplicaría a partir de la 0 hora del domingo. Sin embargo, a medida que avanzó el día, quedó demostrado que las petroleras no tenían esa intención: esperarán entre 48 y 72 horas para no opacar un importante anuncio petrolero que hará el Presidente el martes por la mañana.



El incremento está ligado al impacto en los costos de las petroleras de la evaluación del peso durante el año pasado. "Durante 2016 las naftas tuvieron un incremento de 31 por ciento, cuando nuestros costos se dispararon un 70%", dicen las empresas. Antes ese escenario, en octubre pasado empezaron a plantear un nuevo reajuste en los surtidores (el último había sido en agosto).



En aquel momento, el Gobierno tuvo posturas divididas. Mientras el ministerio de Energía sostenía que había que convalidar el aumento, el Banco Central y el ministerio de Hacienda decían que no, preocupados por el impacto en las expectativas inflacionarias. Pesó la opinión de estos dos últimos, y el Gobierno frenó la suba.



Pero el compromiso oficial en ese omento era que sí habría un aumento al comenzar el año. Y hasta se definió un monto: 8%.



Hoy desde el Gobierno convalidan el alza. Tanto que el flamante minisstro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo a poco de asumir que era un aumento "justificado". Ahora desde la Casa Rosada creen que el mismo no tendrá ya un impacto importante en la inflación, luego de que diciembre registrara un índice en baja, que suponen rondaría el 1,2%.



En ese contexto, todas las opiniones durante la semana coincidían en que el incremento sería hoy. Pero el viernes empezaron a haber cortocircuitos. Mientras los estacioneros seguían hablando de la inminencia del alza, las petroleras ponían cautela. La diferencia: en medio la Casa Rosada convocó a las empresas a un acto el martes a las 9:30, presidido por Mauricio Macri, donde se anunciará el acuerdo laboral para Vaca Muerta. Esto es, un régimen que incluye alguna flexibilización laboral y rebajas impositivas, acompañados de compromisos de in versión por parte de las empresas. "Nadie quiere empañar el acto del Presidente", dijeron las petroleras.



Sin embargo, cuándo sería el momento del aumento seguía siendo una incógnita. En una empresa señalaron que sería el miércoles a las 0 hora, pasado ya el acto en la Casa Rosada. Otra aseguró que su plan era hacerlo e martes a las 0 horas, poco antes del encuentro. Una tercera aún no tenía definido ayer el aumento.



Mirando hacia adelante, el consultor Daniel Gerold señaló ayer que tomando en cuenta el precio del futuro del petróleo y del dólar, de aquí a fin de año el precio de los combustibles debería ajustarse otro 24%. (Clarín)