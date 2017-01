El dólar cerró la semana con una baja de 13 centavos

Se trató de una semana volátil, donde la divisa alternó dos jornadas estables, seguida de una fuerte suba de 18 centavos que lo llevó a tocar el máximo de $ 16,38 y terminó con un importante descenso en las dos últimas sesiones que hizo que terminara en el repaso de estos cinco días casi sin variantes, con una mínima suba de un centavo.



Fue en sintonía con la evolución del tipo de cambio en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa cedió este viernes 15 centavos a $ 15,84 (cuatro centavos menos en la semana). Salvo el miércoles, el resto de los días operó en este segmento por debajo de los $ 16.



Operadores señalaron que la oferta prevaleció durante todo el desarrollo de la rueda ejerciendo una presión sobre los precios que reaccionaron acomodándose en un rango inferior al de la víspera. En este contexto, el volumen operado fue de u$s 393 millones, un 13,6% más que en la víspera.



"La primera semana del año recién comenzado terminó mostrando una tendencia negativa, ya que el repunte exhibido en la segunda y tercera sesión de esta semana no pudo sostenerse hasta este viernes por la reaparición de una oferta más sólida que barrió con la resistencia de la demanda, abortando la recuperación del tipo de cambio con una evolución que otra vez lo alejó de $ 16", indicó el analista Gustavo Quintana.



Este viernes, se conoció que el Banco Central eliminó el tope que impedía comprar más de u$s 2.500 por ventanilla al mes pagando con pesos en efectivo, así quedó establecido en la Comunicación A 6137 emitida por la autoridad monetaria.



En tanto, el blue bajó un centavos a $ 16,86, lo que fue también su descenso semanal y acumuló su tercer descenso consecutivo, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño, tras tocar el martes tocó su máximo de $ 17,11.



A su vez, el "contado con liqui" cae 22 centavos a $ 15,84, mientras que el dólar Bolsa cede 11 centavos a $ 15,88.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 550 millones, los precios quedaron para fin de este mes a $ 16,0490 (22,1%), febrero $ 16,3080 (21,7%) y septiembre $ 18,2700 (21,3%).



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el jueves u$s 277 millones respecto al día hábil anterior, hasta los u$s 39.857 millones - el mayor nivel desde fines de octubre - , impulsadas en gran parte por la suba del oro (+1,4%).