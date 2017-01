Planean instalar una pastera en Corrientes y ya se definió su posible ubicación

Corrientes avanza en el marco legal para la instalación de una papelera en inmediaciones a Villa Olivari. Pero el proceso podría demorar un par de años, ya que los inversores finlandeces no sólo son estrictos en cada uno de los pasos a cumplir, sino que además exigen que el país dé garantías y transmita confianza. El antecedente del conflicto de Gualeguaychú con la pastera de Botnia continúa muy latente."Estamos trabajando en todo lo que tenga que ver con las normas, permisos y demás cuestiones. Eso lleva su tiempo. No hay plazos. Los inversores no se quieren apurar", dijo a El Litoral el ministro de Industria, Ignacio Osella."El lugar está definido. Será en Villa Olivari, entre Ituzaingó y Santo Tomé, esa es la mejor zona por las plantaciones y las rutas", explicó.

El ministro insistió además en la necesidad de dar garantías y generar confianza en los inversores, ya que serán más de 700 millones de dólares los que se inviertan en la planta."La última vez que hablé con el embajador finlandes le pregunté cuándo se instalaba la papelera, me dijo que era necesario seguir generando más confianza", contó Osella.El funcionario insistió en aclarar que se trata de una papelera y no una pastera. "La idea es que se produzca papel marrón. Argentina tiene un déficit de 1.000 millones de dólares al año y desde el 80 no se instala una papelera en el país", explicó."Hablamos de una inversión de miles de millones de dólares. Corrientes necesita una industria de este tipo al ser la provincia con mayor cantidad de área forestal del país", agregó.Una de las compañías interesadas es la empresa Arauco, de origen chileno, que posee extensiones forestales en Corrientes y Misiones, y es propietaria de la papelera Alto Paraná en la provincia de Misiones.Se trataría de una fábrica papelera de papel marrón y no pastera o planta de celulosa, que son más contaminantes.Corrientes tiene 473 mil hectáreas forestales, según la Actualización del Inventario de Plantaciones Forestales de Corrientes 2015.En el informe se destaca que la Mesopotamia, y en particular Corrientes, deberían encarar seriamente la necesidad de generar las condiciones para radicar un proyecto celulósico-papelero."La Mesopotamia como región y en particular la provincia de Corrientes, deberían encarar seriamente la necesidad de generar las condiciones para radicar un proyecto celulósico-papelero que le dé salida al volumen de madera que se acumula", señala el informe, según publicóAgrega que un proyecto celulósico-papelero daría un nuevo impulso a las plantaciones, traccionando el interés en forestar a través de la demanda de madera para uso industrial y el desarrollo de la actividad forestal primaria.