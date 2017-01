La Justicia avaló que un supermercado abra los domingos

La justicia provincial hizo lugar a una medida cautelar presentada por un ciudadano de nacionalidad china para que le permitan abrir el supermercado de su propiedad los días domingos, por lo que la Municipalidad de Concepción del Uruguay no podrá aplicar, en su caso, la ordenanza que impide a los locales comerciales esos días.



La historia se remonta al mes de agosto del año pasado, cuando el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza Número 9.805, que establece que "los establecimientos comerciales denominados supermercados y distribuidoras mayoristas y minoristas de la ciudad de Concepción del Uruguay deberán permanecer cerrados los días domingos".



En medio de una polémica planteada por comerciantes de la ciudad, que se oponían a la disposición, el ciudadano de nacionalidad china, radicado en la ciudad y propietario de un supermercado que abrió sus puertas en junio del año pasado, hizo caso omiso a la disposición y abrió sus puertas un domingo. La sanción le cayó de inmediato, cuando inspectores municipales constataron la "infracción" y le aplicaron una multa. Entonces, el hombre se presentó ante la justicia -con el patrocinio de los abogados María Isabel Caccioppoli y Darío Danielli- para solicitar que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza en cuestión invocando su derecho a trabajar y a ejercer el comercio.



La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay, en principio, hizo lugar a la medida cautelar, pero también advirtió sobre "una fuerte presunción de inconstitucionalidad" de la norma, dado que su aplicación podría significar "consecuencias perjudiciales" para los supermercados en general y para "el interés público de la comunidad, ante la posibilidad de afectarse el normal desenvolvimiento de la actividad comercial, durante los días domingo del año calendario".



La ordenanza en cuestión había surgido a propuesta del Centro Comercial y de la Producción y el Sindicato de Empleados de Comercio.



La normativa se presentó como un instrumento tendiente a garantizar el descanso dominical de los trabajadores. Aquí surge una primera observación que hacen los jueces María Fernanda Erramuspe, Federico Lacava y Mariano López: no se explica el por qué "del interés estatal que justifique el distingo entre trabajadores beneficiados con la medida y aquellos que no lo están", en la medida en que hay rubros comerciales a los que se prohíbe abrir sus puertas y otros a los que no. Por ejemplo, pueden funcionar una panadería o una heladería, pero no una distribuidora minorista.



En ese sentido, destacaron los jueces que la propia ordenanza resalta "los motivos por los cuales entiende necesario preservar y proteger la dignidad humana de los trabajadores", pero luego "no distingue ni da razones de por qué sólo resultan sujetos de especial protección los operarios que desenvuelven tareas en supermercados y/o distribuidoras mayoristas y minoristas", a pesar de que la propia disposición "refleja que la inmensa mayoría de los trabajadores que prestan servicios en relación de dependencia en la ciudad no quedan amparados por la mentada 'protección'".



Los jueces también le cuestionan al municipio que se arrogue el rol de "policía del trabajo", algo que le está vedado constitucionalmente.



Señala el fallo que "el municipio uruguayense proscribió la actividad comercial en días domingo, motivándola en la necesidad de privilegiar el descanso dominical de los trabajadores de determinados establecimientos", para luego citar lo que dice el artículo 82 de la Constitución Provincial en cuanto a que "el trabajo es un derecho que el Estado protege e impulsa. Promueve el empleo y el trabajo decente, en igualdad de condiciones para todos, reivindicando su competencia en materia de policía. Controla el efectivo cumplimiento de la norma laboral y de las disposiciones convencionales y sanciona su incumplimiento" y se reserva para sí "el funcionamiento de un organismo administrativo laboral único, con competencia provincial y municipal, en el ámbito público y privado, que ejerza el poder de policía".



Para que quede más claro: "Dentro del diseño constitucional entrerriano la autonomía municipal no abarca el ejercicio del poder de policía del trabajo", según lo expone el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.



Para más datos, los jueces resaltaron que la provincia adhirió a un decreto nacional de 1991 a través del cual se elimina "toda restricción de horarios y días de trabajo en la prestación de servicios de venta, empaque, expedición, administración y otras actividades afines, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores".



La historia de una polémica

La cuestionada Ordenanza Número que promueve el "descanso dominical" se aprobó el 11 de agosto del año pasado en el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay. Había sido impulsada por el Centro Comercial y de la Producción, junto con el Sindicato de Empleados de Comercio y recolectó luego el apoyo del Círculo de Almaceneros y de otros sectores sociales.

En el camino también juntó objeciones.



La norma establece, en lo central, que "los establecimientos comerciales denominados supermercados y distribuidoras mayoristas y minoristas de la ciudad de Concepción del Uruguay deberán permanecer cerrados los días domingos".

Sin embargo, excluye de la disposición a "los establecimientos ubicados en las estaciones terminales de cualquier medio de transporte; la distribución y venta de diarios, periódicos y revistas; los que presten servicios velatorios y de sepelio; farmacias; establecimientos que presten servicios de salud, transporte, hotelería, y expendio de combustibles; de elaboración y/o venta de pan, pastelería, repostería, heladería, comidas preparadas, restaurantes, bares". También a los "videos clubes, florerías; los teatros, cines, juegos infantiles, circos y todos aquellos destinados a esparcimiento; los establecimientos dedicados a la venta de libros, música y videos de películas y/o similares; y mercados de abasto de concentración de carnes, aves y huevos, pescados, legumbres y frutas".

Esto es lo que lleva a los jueces de la Cámara en lo Contencioso Administrativo a preguntarse por qué se privilegia el descanso dominical de los trabajadores de determinados establecimientos y no de otros.

