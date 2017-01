Bancarios siguen negociaciones y no descartan medidas de fuerza

Juan Carlos Navarro, secretario General de la Asociación Bancaria de Paraná, se refirió al estado de las negociaciones que el sindicato mantiene a nivel nacional con la banca extranjera.



Aclaró que aún no se arribó a un acuerdo en el marco de las conversaciones que vienen manteniendo desde el año pasado con el sector.



"Todavía no se ha terminado de cerrar definitivamente el acuerdo con la cámara de bancos extranjeros y el Banco Central que se inició el año pasado, y que ya fue suscripto con otras cámaras que agrupan al 80% de los bancarios", sostuvo.



Por el contrario, indicó, "Las cámaras que agrupan a los bancos extranjeros y el Banco Central vienen haciendo acuerdos graduales: primero por el bono de diciembre, luego por el 4% a partir del 1 de enero, después por el bono de enero y falta todavía el anticipo por los meses de enero, febrero, marzo y abril a cuenta de paritarias", detalló.



El miércoles, informó, tuvo lugar una reunión en la que "no se llegó a una solución. No pudo concurrir una de las partes y se pasó para una nueva reunión para el día 11. Con las otras cámaras ya está resuelto todo el acuerdo, incluido los anticipos de estos cuatro meses", explicó y adelantó que "Si en el transcurso de este mes no se llega a una solución, no descartamos que se lleven a cabo medidas en los bancos extranjeros que son los únicos que faltan terminar de acordar definitivamente todo el acuerdo".



Navarro expresó que "hay una reticencia de los bancos extranjeros y el Banco Central, lo que es una contradicción en este último caso porque el Banco Nación firmó y dependen del gobierno nacional", dijo y añadió que no quieren "acordar todo lo que se realizó con la otra cámara en cuanto al adelanto a cuenta de paritarias".



Al respecto, sostuvo: "La Bancaria no va a retroceder y firmar montos diferenciales. Por lo tanto vamos a exigir que se adecuen a lo que firmó el 80% de la actividad bancaria".



El dirigente señaló: "Creo que la banca extranjera quiere ser la que regule no solamente el sistema financiero, sino también el salario de los trabajadores bancarios. Porque a pesar de que representan el 20% dentro del sistema y un 25% dentro de la cantidad de trabajadores bancarios, son los que se niegan a la firma", dijo y añadió: "Lamentablemente tienen el respaldo de un sector del gobierno que es principalmente el que está alineado al presidente del Banco Central".



Navarro afirmó que "se niegan a acordar un aumento que están en perfectas condiciones de poder pagar, porque son uno de los sectores más rentables. Es parte de la política de estos sectores de querer maximizar sus ganancias a costa del salario de los trabajadores bancarios".



Finalmente sostuvo: "Veremos el resultado de la próxima reunión. No vamos a esperar hasta el 30 de enero para ver si van a pagar o no. Seguramente si no hay un acuerdo antes habrá medidas".