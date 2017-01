Inquilinos ya no deberán pagar más de un mes de comisión en Capital Federal

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sostuvo que los porteños "ya no deberán pagar comisiones ilegales en 2017".



"Tras el amparo iniciado en febrero de 2016 por ACIJ e Inquilinos Agrupados, la Cámara porteña en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la sentencia que declaraba ilegal la Resolución del Colegio Profesional Inmobiliario (CUCICBA) que habilitaba el cobro de las inmobiliarias de más de un mes de comisión en la Ciudad", sostuvo la asociación.



Señaló que la sentencia judicial solicita a CUCICBA ejercer un control integral adecuado sobre sus matriculados, para "evitar que se repita este tipo de cobros ilegales".



En el fallo, los jueces afirmaron que "los actores se encuentran legitimados con relación a la pretensión destinada a proteger los derechos de quienes alquilan inmuebles con destino a vivienda única".



A su vez, indicó que "de conformidad con lo dispuesto en la ley 2.340, corresponde a la competencia de la legislatura local, y no al colegio profesional que por esa misma ley se creó, regular la materia arancelaria o, eventualmente, modificar lo dispuesto al respecto en aquella norma".



A partir de que el fallo quede firme en los primeros días de febrero, en caso que CUCICBA no insista en nuevos planteos dilatorios de la sentencia que lo condena, ninguna inmobiliaria de la Ciudad podrá cobrar a los inquilinos comisiones por más del 4,15% del contrato ni otros gastos sin debida rendición de cuentas.