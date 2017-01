El dólar subió 18 centavos y registró nuevo récord

De esta manera, el billete minorista superó el máximo del 12 de diciembre pasado, cuando había alcanzado los $ 16,28.



Fue en coincidencia con el segmento donde operan bancos y agentes del comercio exterior, donde la divisa aumentó 15 centavos y superó ampliamente los $ 16: cerró a $ 16,115, también su mayor histórico.



Operadores señalaron que la demanda sostuvo el dólar siempre por encima de los $ 16, un nivel que no repetía desde comienzos de diciembre, debido a que oferta resultó insuficiente para abastecer los pedidos de compra. En este contexto, el volumen operado se incrementó un 1,4% a u$s 368 millones.



Sebastián Centurión, de ABC Mercado de Cambio, indicó en diálogo con ámbito.com que "se advirtió una demanda firme" tras la leve baja de tasas de Lebac para el plazo de 42 días - ya no de 35 - al 24% anual (si se extrapola al plazo de 35 días, el rendimiento se ubicaría en el 24,65%, desde el 24,75% previo). A lo que se suma, las compras de la moneda para turismo, habitual en esta época.



En simultáneo, señaló el analista, la oferta estuvo retraída porque los bancos oficiales "abandonaron" la postura que adoptaron durante la 'lluvia de divisa' en el marco del blanqueo de capitales con el objetivo de contener la suba del dólar.



En coindicencia, desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "la ausencia de las fuertes ventas de los bancos oficiales que caracterizaron el desarrollo de las operaciones hasta finales de diciembre disminuyó el flujo de ingresos posibilitando que el precio del dólar se acomodara en el nivel más alto desde la salida de la convertibilidad y abre un margen de duda sobre la sostenibilidad del mismo durante los próximos días".



El ascenso se produjo, además, un día despues de que el BCRA implementó el rendimiento de los pases a 7 días como referencia de la política monetaria en lugar de la tasa de la Lebac a 35 días, que a partir de este martes su tramo más corto pasó a ser de 42 días.



En tanto, el blue bajó 15 centavos y perforó el piso de los $ 17, al cerrar a $ 16,96, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño. De esta manera, cortó una racha de dos subas consecutivas, que se produjeron en un mercado que se encuentra tomador por cuestiones estacionales, mientras la oferta se ve reducida por efecto del blanqueo de capitales. La brecha con el oficial se redujo al 3,5%, la más corta en dos semanas.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 370 millones, los precios quedaron para fin de este mes (a $16,27) al 26,6%; febrero ($ 16,55) al 24,7%); marzo ($ 16,95) al 26,4% y abril ($ 17,25) al 25,53%, informó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el martes u$s 710 millones respecto al día hábil anterior, hasta los u$s 39.489 millones, producto del ingreso de intereses por u$s 537 millones del Bonar 22, 25 y 27 en cartera del BCRA depositados en Euroclear.