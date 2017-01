El recital que dio el Indio Solari en Gualeguaychú sigue generando polémica

"Estamos a flote, con el sueldo y aguinaldo de los empleados fijos y eventuales al día, pero el problema que tenemos es la AFIP, a la cual se la estaría debiendo más de 6 millones de pesos", comentaron los directivos, quienes recordaron: "tomamos las riendas con un millón y medio de pesos abajo, cifra que se originó en juicios laborales de gente que está trabajando en el club y otros que ya no lo están. Además, pudimos hacer la cancha (pista) por un costo de 400 mil pesos, gracias a la ayuda de un amigo que nos prestó un dinero al cual ya le devolvimos parte de ese importe, mientras que el resto se afrontó con lo que dejan las carreras locales y foráneas, además de una cena que arrojó un ganancia de 44.000 pesos", dijo el vicepresidente de Jockey Club de Gualeguaychú, Carlos Báez.En cuanto a la AFIP, destacó que lo que se prometió por la llegada del Indio Solari "nunca se pagó en su totalidad." El recital se desarrolló en abril de 2014 y en el mismo hubo más de 150.000 personas.La deuda viene de largo tiempo confirmaron los actuales directivos. "El presidente anterior, Juan Martínez López, en una reunión con los socios explicó que con el recital del Indio Solari íbamos a saldar todo, y lo único que sabemos es que entró un cheque por un valor de 600 mil pesos, que automáticamente tomó el Estado. Como se puede apreciar, la cifra está lejos de que lo que se había prometido en su momento. Además, no sabemos el monto que se pactó, debido a que no tenemos un contrato. Todo fue hecho con un membrete en donde no existiría la firma del gobierno de la provincia", denunció, acompañado por otros directivos.Por otra parte, se quejó porque "no se llamó a una asamblea para saber si los socios queríamos que el Indio estuviera en el Hipódromo. Martínez López lo hizo a gusto y paladar de él. Lo manejó como si fuera un negocio propio, y nunca llamó al socio como corresponde", espetaron los dirigentes y acotaron: "recién lo hizo cuando estaba todo arreglado".Denunciaron también en una entrevista conque no se llevaron a cabo las obras prometidas. "Solo se colocaron bandas plásticas que no sirven para nada, además de ser un peligro latente, porque cuando se rompen quedan con unas puntas muy peligrosas". Agregaron que lo único que dejó el recital fueron "instalaciones en muy mal estado y una cancha que se debió construir de nuevo con los gastos ya comentados".