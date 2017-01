El Banco Central emitió $100.000 millones durante diciembre

La temporada de verano volverá a ser clave para el Banco Central en lo monetario, por la enorme cantidad de pesos que quedarán en exceso en la economía, después de una furiosa emisión que debió hacerse en diciembre por el pago de aguinaldos y el consumo en las fiestas.



En algunos bancos y consultoras señalan la segunda mitad de febrero como el momento en el que deberá prestarse especial atención. En esas semanas hay menor actividad, la necesidad de pesos de la gente suele ser sensiblemente menor,y el dinero saldrá a buscar algún refugio.



En el Central, sin embargo, creen que todo está dado para llegar a marzo sin sobresaltos. Ayuda para esto un movimiento extraordinario y excepcional: la gran oferta de divisas que aportan el blanqueo y las colocaciones de deuda a la economía argentina, que hoy hace que los inversores vean poco atractivo el dólar y más interesantes otros instrumentos como Lebac, pases o plazos fijos. Es lo que, entre otras cosas, permite a Sturzenegger renovar sin dificultades su stock de deuda.



El Central volcó casi $100.000 millones adicionales a la economía, sólo en diciembre, y la emisión saltó tres puntos porcentuales en dos meses (desde fin de octubre hasta hoy): del 19,5% al 23,4 anual. Para el verano queda el desafío de reabsorber el exceso de pesos que deje semejante expansión. La demanda de dinero cae en enero, pasadas ya las fiestas y el pago de aguinaldos, y aún más fuerte en febrero, cuando los argentinos vuelven de sus vacaciones.



Si el dinero no se reabsorbiera, el peor de los efectos no se vería tanto en el dólar como en los precios. "Hay mucha oferta del blanqueo y de la cosecha. Y si se emiten u$s10.000 millones en enero, eso también va a traducirse en mayor oferta de dólares. De manera que, para mí, el tipo de cambio va a estar tranquilo", estimó el director de Econviews, Miguel Zielonka. Así, el modelo de "inflation targeting" del Central cierra por ahora con ayuda exógena: "Mientras vean el dólar planchado, los inversores de Lebac van a renovar a tasas más bajas. Los bancos renuevan porque no encuentran destino para sus pesos: una parte de su dinero va a ir a comprar nuevos dólares con los nuevos límites que les concedió el BCRA. Imagino que todas estas cosas se van a dar con suavidad. No veo saltos", tranquilizó.



El repunte de la actividad debería explicar alguna parte del resurgimiento de la demanda de pesos. Pero en el mercado descuentan que esto será paulatino. Si alguna parte del sobrante tuviera destino en el tipo de cambio, esto no sería una preocupación para el Central, en un momento en que el tipo de cambio se mantiene atrasado. "Si lo quisieran, tenemos por lo menos u$s14.000 millones de reservas para ofrecerles sin problemas", desafían los funcionarios del BCRA en la intimidad.



La variable que seguirán de cerca serán los precios: "Subiremos la tasa sólo si vemos que el proceso de inflación va por arriba de donde queremos", advierten. En este sentido, se ve, no hay nada que temer por el momento: en noviembre, la suba de precios fue de 1,6% según los datos reportados por el Indec; y en diciembre, las primeras estimaciones privadas ya anticipan una cifra menor al 1,5%.



La mesa chica que define la política monetaria y que asiste todas las semanas a Federico Sturzenegger señala que todo está bajo control: "El dinero es endógeno", se repite. Quieren decir, con esto, que la variable está determinada dentro del modelo que ellos diseñaron para llevar adelante su política monetaria, por la tasa de interés que ellos eligen tener para cada momento. Así, el dinero se expande (a fin de año) o se contrae (en las vacaciones) naturalmente. Y no hay que hacer para esto nada especial. ¿Habría alguna posibilidad de que, como en el verano pasado, el Central pueda subestimar el sobrante de pesos y volver sobre sus pasos en la tasa? Para los funcionarios: ninguna. En el inicio de 2016 el objetivo estaba fijado sobre la cantidad de dinero. En 2017, y desde hace ya muchos meses, el instrumento es la tasa. (Ámbito Financiero)