Marcos Peña: "En 2017 esperamos un aumento del empleo"

"El tema más complejo y angustiante es el de la pobreza. Uno tiene que trabajar para que se logren los objetivos lo más rápidamente posible. Tuvimos que evitar una crisis que se venía, fue un año duro, pero había que ordenar la casa", afirmó Peña en una entrevista con Radio Mitre.



"Cambiemos siempre ha sido un espacio abierto. Pero no da lo mismo cualquiera, tiene que haber una mirada común. Facundo Manes es una persona muy valiosa, que viene ayudando a María Eugenia Vidal. El tiene una vocación política latente y estaría bueno que se meta".



Fútbol Para Todos



"El Fútbol Para Todos terminó por decisión de los clubes. Ojalá que se pongan de acuerdo. El contrato fue rescindido. Consideramos terminada esa etapa. No va a haber plata para el fútbol".



La situación de Cristina Kirchner



"A todos los argentinos lo que nos conviene es que la Justicia funcione. Este año se logró mucho en materia de independencia judicial. Es muy importante que estos procesos funcionen en forma transparente. Nosotros deseamos que funcione bien el sistema judicial. Si hacemos bien nuestra tarea, los argentinos nos van a seguir apoyando. Ella ha dicho tantas cosas que cada uno le dará a su palabra el valor que tiene. Está claro que nosotros no perseguimos a nada. Lo mejor que puede hacer es explicar sus actos ante la Justicia".



La pelea de Carrió con Lorenzetti



"Yo he hablado con el doctor Lorenzetti. El sabe que la doctora Carrió expresa su opinión y no la del Gobierno. Lilita es una persona muy valiosa de nuestro frente."



Sergio Massa



"Vaivenes es una buena palabra. Apoyó en muchas cosas y eso lo valoramos. Hubo un error con el primer proyecto de Ganancias pero se pudo enmendar. Es muy importante que él decida qué quiere hacer para tener una previsibilidad."



Reelección de Macri

"Estoy muy cómodo con lo que está pasando hoy. Vamos paso a paso. Está claro que lo natural es un gobierno que pueda trabajar ocho años".



La Nación.