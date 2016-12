El dólar subió 25 centavos y cerró en 16,15 pesos

De esta manera, el billete acumula un avance de 32 centavos en los dos últimos días. Es en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa se disparó 18 centavos a $ 15,95 y acumuló una alza de 40 centavos desde el miércoles.



Los valores mínimos del día se anotaron a media mañana cuando el tipo de cambio tocó los $ 15,68 en los momentos de mayor actividad oficial. La demanda se mantuvo activa durante todo el día pero su reflejo en los precios sólo se dio cuando desapareció del mercado la tutela ejercida por las incursiones de la banca pública. De esta manera, los máximos se registraron en la última media hora en torno a los $ 15,95.



Como en la víspera, la retirada del Banco Nación en la segunda parte de la rueda puede haber respondido a una decisión oficial de impulsar el dólar de manera tal que termine el año en los $ 16 tal como se estimaba antes del inicio de la "lluvia de capitales" por blanqueo de capitales. La otra opción es que se haya tratado de una salida por un día tras haber completado un cupo de divisas para venta, y que el jueves vuelva a posicionarse del lado de la oferta como en las últimas ruedas.



Además de eso, operadores señalaron que la demanda para el pago de obligaciones de comercio exterior, atesoramiento y el posible giro de dividendos de las empresas multinacionales y de los bancos que a partir del lunes podrán aumentar su posición general, hizo que la oferta por parte de exportadores y compañías que necesitan pesos para el pago de obligaciones propias de Fin de Año, no fuera suficiente.



En ese contexto, el volumen operado se incrementó un 22% hasta los u$s 563 millones.



Analistas consideraron a un día de cerrar el mes y el año que el nivel alcanzado por el dólar "hubiera sido notoriamente distinto" de no haber sido impactado en forma significativa por los formidables ingresos derivados del proceso de sinceramiento fiscal, un elemento no tenido en cuenta y cuyos efectos se irán diluyendo a partir del primer mes del año próximo.



En este sentido, el economista de CESUR Amilcar Collante estimó en diálogo con ámbito.com que "es esperable que para el comienzo de enero, el dólar se ubique en la franja de los 16 y 16,40 pesos, y sin tantas invervenciones indirectas vía bancos oficiales".



En tanto, el blue sube 15 centavos a $ 16,95 y anota un nuevo máximo, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño. De esta manera, la brecha cambiaria se ubica en el 4,9%, una de las más altas del año, lo que ha propiciado el regreso del "puré", es decir comprar en el oficial y vender en el paralelo, obteniendo una pequeña ganancia.



Por su parte, el dólar Bolsa subió ayer seis centavos a $ 15,76 y el "contado con liqui" avanzó 14 centavos a $ 15,87.



El mercado de futuros Rofex, donde se operó u$s 460 millones, más de la mitad fue en "roll-over" de diciembre ($ 15,935) a enero ($ 16,345) con una tasa de 30,3%TNA. El plazo más largo negociado fue marzo a $ 17 con una tasa de 26,70%TNA. Los plazos aumentaron en promedio 18 centavos.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el miércoles otros u$s 154 millones hasta los u$s 39.207 millones.