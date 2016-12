Afirman que el atraso cambiario supera el 20%

El tipo de cambio nominal creció un 10,1%, mientras que los bienes no transables, medidos por el índice de precios de los servicios de la Ciudad de Buenos Aires, lo hicieron en un 40,7%.



"Esta evolución torna cada vez más difícil la situación de la industria nacional, que debe competir con las importaciones, particularmente en rubros como el textil, el calzado y la indumentaria", sostuvo el director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, Víctor Beker.



En esos rubros -sostuvo el especialista- "los costos internos evolucionan a un ritmo mucho mayor que el tipo de cambio nominal, encareciendo el producto argentino y abaratando relativamente el importado".



Sobre este mismo tema, el economista Miguel Angel Boggiano sostuvo que en la Argentina "sigue habiendo impuestos muy altos y el atraso cambiario persistirá el año que viene" y consideró que el designado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, "no va a poder" modificar esa situación.



"Por eso, no soy optimista en cuanto a la llegada de inversiones en 2017", indicó el especialista en declaraciones radiales.



Señaló que "el blanqueo argentino es récord mundial en los últimos 20 años, superará al de Italia en 2007", y agregó que "es un éxito rotundo, es ganar por goleada pero no hay que sobredimensionar las consecuencias".



El ingreso de divisas de agroexportadores y el Régimen de Sinceramiento Fiscal, que generó un ingreso de 90 mil millones de dólares, son los factores que mantienen planchado el valor del billete verde.



Desde que arrancó el mes, el tipo de cambio baja 34 centavos y los especialistas estiman que la estabilidad del valor del billete podría mantenerse en 2017.