El dólar bajó 3 centavos y cerró en $ 15,83

En el segmento mayorista, por su parte, la divisa terminó estable a $ 15,58 y cortó una racha de dos bajas consecutivas en una rueda donde las intensas ventas de bancos oficiales abastecieron la demanda de divisas y acotaron la corrección del tipo de cambio.



Las ventas de bancos oficiales fueron "otra vez el dique de contención para evitar una suba mayor del dólar a la vez que abastecieron todos los pedidos de compra destinados a cubrir posiciones y a atender obligaciones con el exterior", destacaron desde PR Corredores de Cambio.



Es que la proximidad del fin de mes y del año impulsan un aumento de la demanda que es enfrentada por una simétrica oferta oficial proveniente del proceso de sinceramiento fiscal. "El efecto combinado de estos factores da por resultado un abultado monto de operaciones en el mercado mayorista que supera por lejos los registros más altos exhibidos a mediados de año", añadieron. Tal es así, que el volumen operado se incrementó un 36,6% hasta el récord de los u$s 705 millones.



Los inversores además estuvieron expectantes por la decisión que adoptará el BCRA con respecto a la tasa en la licitación de Lebac de esta tarde, tras la salida del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.



Antes del cierre de la jornada, desde Puente, estimaron que la autoridad monetaria mantendrá la tasa de 35 días en un nivel "atractivo" del 24,75% por cuarta semana consecutiva y recordaron que se trata de la última licitación del año ya que desde 2017 pasarán a ser mensuales, siendo el corte de pases de 7 días el de referencia.



En tanto, el blue retrocedió ocho centavos a $ 16,77, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño. Por otra parte, en el ámbito financiero local, el dólar Bolsa bajó ayer cinco centavos a $ 15,60.





En el mercado de futuro ROFEX, donde se operaron u$s 350 millones, el 45% fue en "roll-over" de diciembre ($ 15,58) a enero ($ 15,995) con una tasa de 31,4%TNA. El plazo más largo operado agosto, que cerró a $ 18,20 con una tasa de 25,2%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central finalizaron en u$s 38.513 millones, u$s 338 millones más respecto al jueves.