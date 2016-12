Para el nuevo ministro de Hacienda, es prioritario "aplicar reformas urgentes"

En cuanto a pronósticos, en sus múltiples informes y

declaraciones, el nuevo funcionario estimó que la actividad

crecerá en un rango de entre 3,5% y 4%, y consideró que la

inflación podría ser inferior al 20%, aunque lo supeditó al

resultado de las paritarias salariales, para lo cual, dijo que es

necesario que los gremios "miren para adelante y no para atrás".



Estimó que el déficit fiscal primario se ubicará en torno al

4,8% que prevé el Gobierno, pero puso en dudas que se pueda bajar

ese nivel al 3,3% para el 2017, un año electoral.



"Lo que sospecho es que el Gobierno va a vender sus

participaciones accionarias en el Fondo de Garantías de la Anses y

vender las centrales termoeléctricas de Campana y Timbúes y con

eso generar ingresos vía privatizaciones por 2 puntos del PIB o

más, imputarlos arriba de la línea y cumplir las metas fiscales

con privatizaciones", dijo en julio pasado.



En una nota reciente, advirtió sobre la necesidad de bajar el

gasto público y consideró que si bien la "economía va a arrancar"

es imprescindible "aplicar reformas urgentes".



"La economía va a arrancar, aunque sea más tarde de lo

esperado. Pero con una situación social angustiante, la agenda de

reformas es urgente", alertó.



Señaló que "si el Gobierno lograra mantener el gasto congelado

en términos reales por los próximos cinco años y la economía

creciera 3% por año, el gasto en relación con el PBI bajaría de

45% a 39% en 2021".



"En el primer caso, la reducción en el gasto alcanzaría para

eliminar todo el déficit fiscal. En el segundo, para eliminar el

déficit, bajar las alícuotas de Ganancias, quitar el impuesto a

los débitos y créditos y bajar los impuestos al trabajo a la

mitad", detalló.



Sobre el nivel de inversión, manifestó su esperanza de que el

sector privado "invierta y prospere sobre la base de incentivos y

ya no por la combinación de subsidios y hostigamiento".



Consideró que el Gobierno "perdió la oportunidad" de tomar una

medida "revolucionaria", que era "hacer dos blanqueos a la vez: el

de activos no declarados de la clase alta y el de incorporar a la

economía blanca el empleo informal de los sectores más

desprotegidos".



Para Dujovne, "con los datos que conocemos no se pueden

explicar la magnitud de la baja del consumo ni el estancamiento

del tercer trimestre. La explicación se encuentra, tal vez, en

los datos que no conocemos. Y ello nos conduce a la economía

informal".



"El 35% de los trabajadores argentinos son empleados

informales. Su sueldo promedio es menos de la mitad que el que

reciben los empleados en blanco. En la economía informal el

desempleo es muy alto: de los 1,2 millones de desocupados que

relevó el Indec en el segundo trimestre, la gran mayoría

provenían de actividades informales", advirtió.



Y resaltó que "es inviable para un país, e injusto para

quienes lo sufren, que el 35% del empleo sea informal. Ello

ocurre porque tenemos impuestos, una justicia laboral y

regulaciones laborales inviables".



"La Argentina agrega además una justicia laboral que parece

diseñada para que las empresas cierren sus persianas y sus dueños

inviertan en Lebac", se quejó.



Por ese motivo, dijo que "el otro blanqueo que tiene que

encarar la Argentina es ése: incorporar a tres millones de

empleados en negro y a un millón de desempleados informales a la

economía blanca".



Consideró que el programa inicial del gobierno "debe ser

continuado por otro que defina la gestión ya no por la negativa,

sino por determinados objetivos concretos y por una descripción

metódica acerca de cómo serán alcanzados".

"La identidad de ese programa todavía está en construcción por

dos motivos: en algunas áreas, el Gobierno no tiene decidido

exactamente hacia dónde planea avanzar. Y en otros casos, las

ideas no han sido comunicadas adecuadamente".



También había considerado que en lo fiscal, el Gobierno se

debate entre tres objetivos en conflicto: bajar el déficit,

minimizar los impuestos distorsivos e incrementar el gasto en

infraestructura.

NA.