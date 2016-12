Destacan la variación positiva de las reservas del Banco Central

La variación de reservas del BCRA hasta el tercer trimestre es positiva. Alcanzó los u$s 3.986 millones, por encima de los u$s 2.447 registrados entre enero y septiembre del año anterior.



Igualmente resulta insuficiente para paliar la pérdida de u$s 7.380 millones sufrido a lo largo del último trimestre de 2015, precisó un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario sobre la Balanza de Pagos en las cuentas nacionales.



La entidad remarcó que, al desglosar los componentes de la balanza de pagos, la mejora en la cuenta corriente proviene de "un sustancial fortalecimiento de la balanza de mercancías que no llega a compensar el saldo negativo de la cuenta servicios".

Éste resultado ha sido acompañado de una caída del valor de las importaciones, con un nivel relativamente estable de exportaciones.



Si bien el déficit en la cuenta corriente se ubica cerca de los u$s 3.000 millones, la brecha negativa entre ingresos y egresos "ha tendido a achicarse siendo el déficit más bajo en más de un año", sostuvo el informe.



En el tercer trimestre del 2015 se importaron bienes por u$s 15.895 millones y se exportaron u$s 15.866 millones, entre julio y septiembre de 2016 las importaciones sumaron u$s 13.741 millones (un 14% menos) y las exportaciones u$s 15.757 millones, lo que representa una caída del 1%.



A través del informe, la BCR remarcó que hasta este trimestre "el balance negativo de la cuenta corriente fue compensado con flujos suficientes de la cuenta capital y financiera", no obstante "ese ya no es el caso", advirtió.



El recorte del uso de fuentes de endeudamiento externo, por parte del sector público, con respecto al segundo semestre, "sólo fue compensado parcialmente por una menor formación de activos externos por parte del sector privado no financiero", puntualizó el informe.



A su vez, el análisis remarcó que las inversiones extranjeras en Argentina no muestran aún el impulso que se esperaba ver para esta altura del año.



Durante el tercer trimestre de 2016 el sector público no financiero ingresó al país u$s 4.158 millones por encima de lo que erogó en el exterior.



Aunque ello represente la mitad del saldo de la subcuenta en el segundo trimestre del 2016, aún resulta un 600% superior al del neto para el mismo trimestre del año 2015.



La Inversión Extranjera Directa (IED) ha alcanzado, entre julio y septiembre de este año una suma de u$s 1.230 millones, lo que resulta un 10% menos que en el segundo trimestre del año y un 44% menos que el primero.



La Bolsa de Comercio de Rosario evaluó en un informe que la Balanza de Pagos presenta señales mixtas, fenómeno signado por una mejora en el tercer trimestre de este año en la cuenta corriente, una inversión extranjera que no alcanza los niveles esperados y una caída de las reservas internacionales.



Esta última semana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer la Balanza de Pagos, que reúne los movimientos financieros, junto con los bienes y servicios que se transan con el exterior, que cerró el tercer trimestre del año con un déficit de u$s 2.970 millones.



Para el tercer trimestre del 2016 específicamente, como resultado neto de un déficit por cuenta corriente que no llega a ser completamente compensado con un superávit de la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, el movimiento de divisas de nuestro país registra una caída neta por u$s 563 millones.



Éste es el primer trimestre en el que el país pierde reservas internacionales desde finales del año pasado.