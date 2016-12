Sector agropecuario entrerriano asegura que el balance anual "es positivo"

A la hora de hacer una lectura de cómo fue el 2016 para el sector agropecuario, el director de la Federación Agraria Argentina (FAA) en Entre Ríos, Elvio Guía, dijo que "el balance es positivo". "Por supuesto que tenemos que mejorar muchísimo, sobre todo en poner competitivos a los pequeños y medianos productores, bajar la inflación y volver a tener crédito a tasa razonable, hay muchas dificultades para solucionar", sostuvo.



"Hay una esperanza, decimos que el futuro puede ser promisorio pero indefectiblemente tenemos que transitar este presente donde las economías regionales todavía no pudieron despegar", agregó por tanto evaluó que "hay mucho trabajo por hacer".



El dirigente resaltó que la nueva gestión del Gobierno nacional a cargo de Mauricio Macri haya cumplido "la palabra empeñada". "Esto cambió el ánimo del sector", analizó respecto a las retenciones y afirmó que con la disminución de este impuesto a las exportaciones de soja y la eliminación para el maíz y trigo "mejoró la rentabilidad" de estas producciones.



"Era un impuesto totalmente distorsivo porque lo pagaba el pequeño y mediano productor y también el grande, y era el mismo porcentaje así sacaras uno o cien quintales", consideró.



"Igualmente - prosiguió - tenemos problemas y dificultades con las economías regionales, como con los cítricos y la fruta de pepita y carozo que están con problemas y que este gobierno no ha podido solucionar".



En esa línea, sostuvo también que es necesario "mejorar muchísimo y sobre todo poner competitivos a los pequeños y medianos productores, bajar la inflación, volver al crédito a tasa razonable", enumeró.







La gestión Bordet



El director entrerriano de la Federación Agraria destacó, en otro orden, que el diálogo con el Gobierno provincial y nacional "es fluido". En tanto, al ser consultado sobre la gestión del gobernador entrerriano Gustavo Bordet, Guía dijo que la relación del campo con el Gobierno "ha cambiado; pero lo que falta solucionar en la provincia es la cuestión burocrática que no tiene que ver con el gobierno sino con la estructura del Estado que está viciada y que necesitamos solucionar" expresó y mencionó "los problemas para la implementación del decreto de la emergencia agropecuaria", para graficarlo.



Destacó que con las autoridades provinciales "hay voluntad de llegar a un acuerdo, hay un ida y vuelta que creemos que tiene que ser provechoso y productivo para los dos lados; y tratar de buscar un equilibro para que al Estado le cierren las cuentas y a los productores también".



Finalmente, cuando se le preguntó qué opina de quienes dicen que con la gestión Macri casi los únicos favorecidos hasta el momento son los productores agropecuarios, Guía manifestó: "Me parece más una chicana política que una realidad concreta, al menos de los que representamos nosotros", completó. (APF)