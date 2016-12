Biocombustibles, un año con reclamos a Energía

Así lo destacó Claudio Molina, director ejecutivo de la

Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, en un repaso

de lo ocurrido en el sector durante el año para Nuevo ABC Rural.

No obstante, señaló como positivo que se verificó "una actitud

proactiva" en algunos "organismos gubernamentales" y el "aumento

del contenido de bioetanol en las naftas".



"Esperaba muchísimo más de parte del Ministerio de Energía, de

lo que en la práctica ocurrió, que para los biocombustibles fue

muy poco, especialmente para el biodiésel", sin embargo dijo

Molina.



Ocurre que la demanda de este biocombustible aumentó con

relación al año anterior, exclusivamente por la fluidez de las

exportaciones dirigidas a los Estados Unidos y "no por las

políticas del nuevo Gobierno hacia el mercado local".



En tanto, en el caso específico del bioetanol, "resultó muy

positivo el aumento de su contenido en las naftas, del 10 al 12

por ciento, establecido por un decreto presidencial, en

cumplimiento de una promesa electoral".



Pero, en general para los biocombustibles hay una lista de

temas pendientes: "En este sentido, menciono la continuidad de la

Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, organismo creado

en 2012 por la administración anterior para la determinación del

precio y los derechos de exportación del biodiésel", precisó.



El ente es "responsable de una serie de medidas que hicieron

mucho daño a su industria: en este tema, la responsabilidad de

dicha continuidad es conjunta entre el Ministerio de Energía, de

Producción y de Hacienda".



"A lo largo del tiempo me he referido a aquél, indicando que su

constitución fue un acto de dudosa legalidad, avanzando sobre el

Decreto Reglamentario de la Ley de Biocombustibles 109/07, al

tiempo que su funcionamiento es una incógnita", sostuvo Molina.



Señaló que no se conocen los funcionarios que lo componen

designados por esos tres Ministerios, no tiene una oficina

específica, ni teléfono ni e-mail de contacto y lo que es más

grave, sus decisiones "se instrumentan en actas que no son

publicadas en Boletín Oficial, violando el acceso a la información

pública, entre otras irregularidades".



"Con relación a la Autoridad de Aplicación del Programa

Nacional de Biocombustibles ?o sea, el Ministerio de Energía-,

considero que debe constituirse la Comisión Nacional Asesora

prevista en el artículo 3 de la Ley 26.093, invitando a participar

a todos los entes allí establecidos y comenzando a operar

efectivamente como a la luz de la referida ley, correspondería

hacerlo", manifestó.



Añadió que Energía "debe publicar las estadísticas de

producción, ventas al mercado interno y exportaciones, más

asignaciones mensuales -Cupos- de biocombustibles, con

información abierta por empresas productoras de biocombustibles y

demandantes de los mismos".



También dijo que "debe contestar las notas con petitorios o de

otra naturaleza que formalmente se le presentan a su

consideración, relativo a temas relativos al ejercicio de sus

funciones y no dejar que por omisión, pierdan vigencia".



El organismo, según su criterio, necesita ser "mucho más

riguroso en materia de control de calidad, logística y

abastecimiento de combustibles (nafta, gasoil, bioetanol,

biodiésel), toda vez que al ser biológicos, los biocombustibles

requieren extremar esas medidas".



"Por sobre todas las cosas, el gran desafío es que las

principales autoridades del Ministerio de Energía tengan una

visión más amigable con los biocombustibles, y que la misma, lejos

de declaraciones públicas, se torne efectiva en decisiones que

consoliden la producción y uso sustentable de los mismos",

concluyó.

