El ticket de una pizzería avivó la polémica por los precios en Carlos Paz

El ticket por 737 pesos por una pizza de roquefort con palmitos, dos cervezas y otras minutas de un restaurante de Carlos Paz reavivó la polémica por los precios de cara a la temporada de verano.El propietario de la confitería "2001" aseguró a Cadena 3 que la cerveza que pidió el cliente es la más cara de la carta, cuando hay una de 90 pesos; y la pizza también es la del precio más elevado.En tanto, en la villa serrana se puede comer un lomo completo desde 90 pesos y una pizza desde 130 pesos. En tanto, una parrillada para dos personas está entre 280 y 380 pesos.Asimismo, un desayuno se consigue a 50 pesos y un helado desde 25 pesos.En la tradicional confitería Munich, de Cosquín, un café con leche y dos criollitos cuesta 54 pesos.En pleno centro de La Falda hay desayunos a 33 pesos (café, dos medialunas o tres criollitos) y a 42 pesos, agregándole mermelada y jugo de naranja.En el mismo lugar, se puede comer un lomo, una hamburguesa o una milanesa con papas fritas, más gaseosa de 350 ml a 98, 78 y 89 pesos, respectivamente.En la confitería El Andén, de La Cumbre, una pizza de muzzarella y una gaseosa cuestan 180 pesos. En Villa Giardino, un desayuno se ofrece entre 50 y 90 pesos, en tanto que una pizza está en 145 pesos.En el Valle de Calamuchita, la cervecería artesanal Viejo Munich ofrece pizza a la piedra de cuatro porciones de 140 a 165 pesos; de seis porciones entre 180 y 210 pesos, de ocho porciones entre 210 y 250 pesos.Un chop de cerveza artesanal se vende a 50 pesos y una jarra de litro a 130 pesos.La salchicha con chucrut está entre 160 a 180 pesos, goulash con spaetzle en 180 pesos, carré de cerdo entre 210 y 250 pesos, codillo 200 pesos y lomo de ciervo 310.Un ticket por dos cervezas, una pizza, postre y otras minutas por 737 pesos se convirtió en un fenómeno en las redes sociales. El elevado monto llevó a que miles de usuarios de Facebook y Twitter compartieran indignados el comprobante.Es que el ticket (de un precio altísimo para ese consumo) había sido elaborado el pasado martes en Villa Carlos Paz, un día antes del comienzo del verano, nada menos que en la capital del turismo provincial.Rápidamente, muchos usuarios de Twitter y de Facebook compartieron la foto que demostraba que una cerveza en un local del centro de la ciudad serrana cuesta 160 pesos. Y no ahorraron críticas por los precios., agrega el testimonio en Facebook.En primer lugar, doy la cara y admito que el ticket es nuestro. No hay ninguna duda. Pero pienso que es algo mal intencionado", dijo aPablo Sobol, el dueño de la pizzería que quedó envuelto en una polémica por la viralización del ticket con un total de 737 pesos por una pizza, cervezas y postre.El comercio se llama "Confitería 2001" y está ubicado en 9 de Julio casi San Martín en Villa Carlos Paz."Acá, por ejemplo, tenemos cervezas de litro en 80 pesos, una Schneider, una Córdoba está en 90 pesos. No es que las cuatro cervezas que vendo están en 160 pesos. Lo mismo pasa con las pizzas: la que consumió el cliente fue mitad roquefort, mitad palmitos", dijo en su local de Villa Carlos Paz.De ese modo, intentó poner en contexto el precio del consumo. "Tenemos muzzarelas en 180 pesos. Tenemos muchísimas promociones que tiene para elegir entre tres variedades de pizzas con dos vasos de gaseosa por 220 pesos. Y si quiere cambiar la gaseosa por latas de cervezas se puede hacer con 20 pesos más", agregó.El hombre también dijo que ahora analiza iniciar acciones legales contra el cliente que publicó en redes el ticket, por los perjuicios que dice haber tenido tras su difusión masiva."La carta es clara y siempre trato de hacerlo así. Esto me duele y más me va a doler el día que me escrachen por mal servicio o mala calidad del servicio. Fue caro al criterio del cliente, pero la pizza estaba buena, la cerveza estaba fría, la pizza demoró 10 minutos", remarcó.Sobol dijo que trabajó en todos los puestos de la cadena gastronómica. "Arranqué trabajando en la bacha y conozco los tiempos del negocio y me fijo en que el cliente venga, se sienta bien, que el producto sea bueno y llegue caliente a la mesa", dijo."Al mediodía tengo una clientela muy grande y cualquiera puede almorzar por 100 pesos, con entrada plato principa, vaso de gaseosa o vino y postre. Son menues elaborados con mucha variedad", remarcó.El negocio inició su actividad en 1991, con su abuelo. "Tampoco es que vinimos e invertimos para el verano solamente. Hay que estar acá, no es fácil tener un negocio con las cargas impositivas, los empleados (tenemos más de 25). No todo el mundo lo puede entender de esa manera", concluyó.