Las marcas de ropa empezarán con las liquidaciones después de Navidad

La mayoría de las marcas de indumentaria ya está planeando arrancar con las liquidaciones de verano apenas pase la Navidad.



"El 27 de diciembre lanzamos la liquidación", confió el gerente de marketing de una marca con fuerte presencia en los shoppings. "No estamos vendiendo, no tenemos opción. Y la liquidación nos deja más margen que la venta en outlets", explicó al diario La Nación.



Entre el 27 de diciembre y la primera semana de enero prácticamente todas las grandes firmas de indumentaria tienen previsto poner en sus vidrieras el cartel de rebajas.



Históricamente, la industria solía arrancar con las liquidaciones a comienzos de febrero, pero en los últimos años se había habituado a adelantarlas a la segunda quincena de enero. Sobre todo, porque entre las marcas más aspiracionales se había empezado a dar una suerte de competencia por poner primeras en el mercado la nueva temporada.



Pero este año no sólo las liquidaciones empezarán hasta 20 días antes que en años anteriores, sino que lo harán motivadas por una necesidad de ventas y ya no, como en otras ocasiones, por una estrategia de marketing para posicionarse en un segmento de exclusividad.



"El negocio está tan flojo que casi no quedan marcas que no se hayan subido a la ola de promociones. Se han visto en estos días promos que jamás antes hubo: marcas que antes no estaban y cuotas", apuntó una fuente. "Y ahora, con tal de vender, todas están para arrancar antes y con liquidaciones mucho más agresivas que en el pasado. No me sorprendería ver recortes del 60% en los precios", continuó.



En la Argentina, dice Marcelo Sorzona, director de Surreal Marketing, los precios de liquidación suelen ser, como mucho, un 50% más bajos que los de temporada. "Más no se baja porque no dan las estructuras de costos, no es como en el exterior. Acá, la mayoría rebaja entre el 35 y el 40%, pero todo depende de cómo haya venido la temporada y qué porcentaje de prendas queda para liquidación. Una marca eficiente tiene el 12% de las prendas, como máximo. Si está en el 20%, no sé si ganó plata esa temporada", explicó Sorzona.