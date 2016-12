Descontaron a trabajadores los días que la planta frigorífica no faenó

La empresa Granja Tres Arroyos les descontó a los empleados los días que la planta de Concepción del Uruguay no funcionó.

Fabián Jurado y Matías González, integrantes del Sindicato de la Alimentación, indicaron que los obreros llegaron a los cajeros de la ciudad y vieron una merma importante en sus salarios, en algunos casos cerca de los 5 mil pesos. "No solamente los empleados que están en actividad, sino además aquellos que están con parte médico por enfermedad y también los que están con parte médico por ART, es decir, el 100% de la plantilla de personal, aun los que no tienen obligaciones de trabajar, han sufrido estas consecuencias", señalaron.



Cabe destacar que el concepto de los descuentos aún es un dato desconocido porque los trabajadores no han recibido el recibo de sus haberes.



"Estamos en asambleas y vamos a evaluar los pasos a seguir", destacaron desde el sindicato.



Ante esta situación decidieron intimar a la empresa a través de un acta para el pago de estos descuentos en el transcurso de 48 horas. "Se tomó esta actitud y se intimó a la empleadora, en caso de que la empleadora no dé respuestas a este requerimiento inevitablemente se van a dar otros cursos de acción. Nosotros queremos evitar cualquier excusa que inculpe a los trabajadores", añadieron. (La Calle)