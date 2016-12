La industria cayó 5 por ciento entre enero y noviembre

La fundación FIEL calculó que la producción del sector fabril el mes pasado registró un retroceso del 3,3% respecto de octubre si se consideran factores estacionales, mientras que si se corrigen, la actividad avanzó 0,6% respecto de ese mes, en lo que constituyó la segunda mejora mensual consecutiva.



En el acumulado para los primeros once meses del año y en la comparación interanual, la actividad industrial se contrajo 5%.



"En cuanto al desempeño de las ramas de actividad en el acumulado para los primeros once meses del año y en la comparación interanual, todas muestran una contracción de la producción", enfatizó el sondeo.



En ese sentido, puntualizó que el rubro alimentos y bebidas cayó 2,4%; Insumos Químicos y Plásticos bajó 3%; Petróleo Procesado retrocedió un 4,2% y Minerales no Metálicos perdió 4,9%.



"Las restantes actividades industriales presentaron en el acumulado para los primeros once meses caídas de la producción superiores a la del promedio del IPI", sostuvo el informe.



El segmento de Metalmecánica se desplomó un 5,9%; mientras el de cigarrillos lo hizo un 11,2%).



La industria automotriz en el acumulado para el período comprendido entre enero y noviembre mostró un retroceso interanual de 12,8%, al tiempo que la industria siderúrgica cierra el ranking de crecimiento con una contracción de 13,9% respecto de los primeros once meses de 2015.



"Tomando en cuenta la clasificación de la actividad industrial por tipo de bienes, para el acumulado de los primeros once meses de 2016 y en comparación con igual periodo del año anterior, todos los tipos muestran caída de la actividad", subrayó el análisis.



Los bienes de consumo durable acumularon una reducción de la producción de 10,3% y la producción de bienes de uso intermedio se redujo 4,1% entre enero y noviembre.



La producción de bienes de consumo no durable descendió un 3,7% y la de bienes de capital un 2,8% en los primeros once meses del año y en la comparación interanual.



"En términos desestacionalizados, el IPI de noviembre registró una mejora de 0,6% respecto del mes anterior", apuntó el sondeo, lo cual representó el segundo avance consecutivo y permite acumular un alza de 2,1% respecto de septiembre pasado, el que ha pasado a constituirse en candidato a punto de giro en la fase recesiva", indicó FIEL.