Jueces y empleados judiciales nombrados a partir de 2017 pagarán Ganancias

Se trata de una de las modificaciones que impulsa el gobierno nacional para incorporar a los nuevos integrantes del Poder Judicial, ya que los magistrados y empleados actuales mantendrán el privilegio de no pagar Ganancias.



El proyecto que hoy obtendría sanción definitiva en el Congreso plantea la modificación de la ley de impuesto a las Ganancias, de 1997, y entre otros, modifica los incisos A y C del artículo 79.



"Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos. En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las Provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive", establece la nueva redacción de la ley.



De esta forma, los jueces y empleados designados a partir del próximo año pagarán Ganancias, quedando exentos los que ya están en funciones, que están amparados en el artículo 110 de la Constitución Nacional, que determina la intangibilidad de los sueldos de los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación.



"Es una señal de que en la nueva Argentina todos somos iguales ante la ley. Estamos dando un paso hacia adelante. En sólo 12 meses logramos avanzar en una deuda pendiente que llevaba 20 años sin ser resuelta", señalaron fuentes oficiales a NA.



Según indicó el Gobierno, "este era un debate pendiente desde hace muchos años y se plantea que de acá en adelante no haya más privilegios para el Poder Judicial".



Por su parte, la Secretaría de Administración de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer un informe sobre el tema, en el que advirtió que en la iniciativa originariamente aprobada por la Cámara de Diputados -y que luego fue modificada- "interpretada estrictamente, excluía a los fiscales, defensores, empleados y funcionarios" del beneficio a jueces.



"La consecuencia es que pagarían el Impuesto a las Ganancias no sólo quienes ingresen a partir de 2017, sino todos los que ya están en funciones: empleados, funcionarios, fiscales, defensores, jubilados", indicó la Corte, aunque resaltó que la cuestión fue finalmente modificada por el Senado de la Nación.



"De este modo, de aprobarse esta norma, queda claro que todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores, magistrados que están en funciones no pagarán el impuesto. En cambio, quienes ingresen a partir de 2017 estarán obligados a pagarlo", completó el máximo tribunal en un comunicado.